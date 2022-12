Devoleena Bhattacharjee réagit aux affirmations selon lesquelles Shanawaz Shaikh n’a pas dépensé d’argent pour leur mariage

Devoleena Bhattacharjee a choqué tout le monde lorsqu’elle a annoncé son mariage avec son entraîneur de gym Shanawaz Shaikh. Le couple s’est marié à Lonavala près de Mumbai en présence de membres de leurs familles et de quelques amis. Cependant, Devoleena a été brutalement traquée par des internautes à propos de son mariage. De nombreuses personnes ont affirmé que le couple avait opté pour un mariage judiciaire parce que Shanawaz n’avait pas dépensé d’argent pour leur mariage. L’actrice de Saath Nibhaana Saathiya a maintenant rompu son silence sur la question.

Réagissant aux affirmations, Devoleena a déclaré à The Indian Express : “Il ne fait pas partie de l’industrie mais il est bien installé. Il a son propre nom dans l’industrie du fitness. Si j’avais rendu le mariage grandiose et affiché son argent, les trolls m’auraient appelé un chercheur d’or.”

Elle a en outre ajouté qu’elle ne se souciait pas de ce que les trolls des médias sociaux pensaient d’elle et de ses décisions de vie. Elle a dit qu’ils étaient tous les deux plus préoccupés par leur propre bonheur et leur avenir. “Je ressens si nous sommes bons, les bénédictions de l’univers, et nous aident à grandir et à vivre ensemble”, a-t-elle ajouté.

Auparavant, Devoleena avait scolarisé une personne sur les réseaux sociaux après avoir demandé si son enfant serait élevé en tant qu’hindou ou musulman. Shanawaz l’a aidée lorsqu’elle a eu un accident sur les plateaux de Saath Nibhaana Saathiya. Il lui a donné de la physiothérapie. Ils se fréquentent depuis plusieurs années.

Au cours des derniers jours, Devoleena a publié des photos de ses cérémonies haldi et mehndi, avec son co-acteur Saath Nibhaana Saathiya Vishal Singh. Cela avait donné lieu à la spéculation selon laquelle les deux s’étaient mariés. Mettant fin aux spéculations, l’actrice a posté des photos avec Shanawaz sur son compte Instagram.