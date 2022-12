Devoleena Bhattacharjee réagit au fait d’avoir été trollée pour avoir épousé un musulman, dit “si mes bébés seront hindous ou…”

L’acteur Saath Nibhaana Saathiya Devoleena Bhattacharjee a épousé Shanwaz Shaikh lors d’un mariage privé à Mumbai. Lorsqu’elle a annoncé la nouvelle, elle a reçu des critiques en ligne pour avoir épousé un musulman. Certains ont même mentionné la religion des futurs enfants.

Réagissant à un de ces commentaires qui est maintenant supprimé, Devoleena a écrit sur Twitter : « Mes bébés seront-ils hindous ou musulmans aap kaun ? Aur itni jab apko baccho ko lekar chinta ho hi rahi hai bohot saare anaath ashrams hai, jaaiye adopter kijiye aur apne hisaab se dharm ou naam décider kijiye. Mera pati, mera baccha, mera dharm, simples règles. Aap kaun ? #toxique”

Un autre internaute a écrit : « Je me souviens de cet incident qui s’est récemment produit en Inde, où une fille hindoue a épousé un garçon musulman et il a brutalement tué cette fille. Eh bien, c’est ta vie @Devoleena_23 , ton choix . Avoir une vie conjugale heureuse. Félicitations.

À cela, elle a répondu: «Pareil ici. Je me souviens aussi qu’une femme hindoue et un fils ont tué son mari et l’ont coupé en morceaux. J’ai également été témoin de ma fren qui n’est plus et combien elle a subi le harcèlement physique et mental de son mari. Quoi qu’il en soit, laissez faire. Chill karo. Et merci pour les vœux.

Devoleena a également partagé des photos du mariage et a écrit : « Et oui, je peux dire avec fierté que je suis prise et oui shonu » CHIRAAG LEKAR BHI DHOONDTI TOH TUJH JAISA NAHI MILTA. Vous êtes la réponse à ma douleur et à mes prières. JE T’AIME SHONU. Beaucoup d’amour à vous tous. Gardez-nous dans vos prières et bénissez-nous. L’HOMME MYSTÉRIEUX urff Les Célèbres #SHONU ET TUM SAB K JIJA..”





Pour les non-initiés, la dernière fois que nous avons vu Devoleena Bhattacharjee, c’était dans Bigg Boss 15, où elle a concouru en tant que joker. L’acteur a été contraint de quitter la série après s’être blessé lors d’une tâche et a même eu besoin d’une intervention chirurgicale