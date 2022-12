Devoleena Bhattacharjee partage des photos romantiques avec son mari ‘shonu’, dit ‘je suis prise…’

Devoleena Bhattacharjee a confirmé qu’elle était officiellement prise après de nombreuses rumeurs autour de ses images virales en tenue de mariée.

S’adressant à Instagram, elle a écrit, Et oui, fièrement, je peux dire que je suis prise et oui shonu ” CHIRAAG LEKAR BHI DHOONDTI TOH TUJH JAISA NAHI MILTA. Vous êtes la réponse à ma douleur et à mes prières. JE T’AIME SHONU. Beaucoup d’amour à vous tous. Gardez-nous dans vos prières et bénissez-nous. L’HOMME MYSTÉRIEUX urff Les Célèbres #SHONU ET TUM SAB K JIJA..”

Découvrez le poste ici:





Les fans se demandaient si les dernières photos de mariage de Devoleena étaient juste pour un autre projet ou si l’acteur avait été marié.