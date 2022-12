Devoleena Bhattacharjee, la célébrité de Bigg Boss, se marie ? Les photos virales laissent les internautes perplexes

Devoleena Bhattacharjee qui est apparue dans des émissions de télévision comme Saath Nibhaana Saathiya et Bigg Boss est apparemment mariée. L’acteur a partagé une série de photos sur ses histoires Instagram qui suggèrent qu’elle a trouvé l’amour de sa vie avec qui elle s’est mariée. Il y a quelques mois, Devoleena a partagé une vidéo avec l’acteur Vishal Singh où il pouvait être vu en train de lui proposer ce qui a excité leurs deux fans. Cependant, ils ont révélé plus tard que c’était juste pour un clip vidéo.

Les fans ne savent donc toujours pas si les récentes photos de mariage de Devoleena sont juste pour un autre projet ou si l’acteur s’est effectivement marié. Une photo de sa cérémonie Haldi a été publiée par Vishal Singh, laissant clairement entendre que ce n’est pas lui qui va se marier avec l’acteur. Plus tard, Devoleena a partagé un tas d’images avec des kaleeras et des sindoor, et un mangalsutra paré d’une belle tenue de mariée rouge, laissant entendre qu’elle s’est mariée.

Vérifie-les:









Devoleena a également posté une photo de la main de l’homme mystérieux. Bien qu’il n’y ait aucune clarté ou déclaration de sa part, les fans sont heureux de la voir profiter de son mariage. En février, après avoir échangé des bagues dans une vidéo, Devoleena et Vishak se sont rendus sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il ne s’agissait pas d’un engagement réel mais d’une annonce pour leur prochain clip vidéo.

Le duo a travaillé ensemble dans le feuilleton Star Plus Saath Nibhaana Saathiya. Devoleena a joué le rôle de Gopi Ahem Modi et Singh a joué le rôle de Jigar Chirag Modi dans la série.