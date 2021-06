Devoleena Bhattacharjee fait étalage de ses talents de danseuse du ventre sexy dans la dernière vidéo virale et révèle qu’elle « apprend toujours »

Devoleena Bhattacharjee a rejoint la dernière tendance Instagram de la chanson ‘Touch It’ de Busta Rhymes. La tendance originale fait que les utilisateurs montrent leur côté à la mode, mais l’acteur de ‘Saath Nibhaana Saathiya’ a fait étalage de ses talents de danseuse du ventre. Portant un soutien-gorge de sport noir et un pantalon noir avec un foulard noué autour. Devoleena a même partagé qu’elle apprenait toujours la compétence, mais d’après la vidéo, l’acteur qui est un danseur incroyable réussit.

« Gopi Bahu » de la télévision indienne a sous-titré la vidéo en déclarant : « Entraînez-vous. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Amoureux de cette forme de danse. Je n’ai pas encore appris correctement à publier une danse complète. mon cours le partagera avec vous tous à coup sûr. Jusque-là, profitez-en… #reelsinstagram #reelkarofeelkaro #bellydance #dancereels #passion #blessed #trending. «

Plusieurs internautes ont commenté la vidéo de Devoleena. L’un d’eux a écrit : » Gopi bahu ye kya « . Alors qu’un autre utilisateur qui s’inquiétait de ses maux de dos a commenté : « Faites-le lentement, sinon votre douleur à la colonne vertébrale recommencera. »

Récemment, Bhattacharjee a fait la une des journaux pour avoir parlé de son statut relationnel. L’acteur avait déclaré à Hindustan Times : « Je prévois de me marier l’année prochaine. Voyons comment les choses se passent. Je ne parle pas beaucoup de ces choses car je suis superstitieux et j’ai peur du mauvais œil. J’espère que tout le sera. allez bien et bien. »

Alors qu’elle avait dit plus tôt: « Je ne suis pas encore prête à révéler le nom de mon partenaire. Il n’est pas non plus à l’aise de rendre son nom public car il n’appartient pas à l’industrie. Les gens commenceront à lui envoyer des demandes d’amis et à le suivre sur les réseaux sociaux, ce dont nous ne voulons pas à ce stade. Je préfère garder ma vie personnelle secrète. »