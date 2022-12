Devoleena Bhattacharjee est imperturbable avec la pêche à la traîne; partage un superbe look de mariée assamais de la réception de mariage avec Shanwaz Shaikh [Watch beautiful video]

Devoleena Bhattacharjee profite de sa vie conjugale avec Shanwaz Cheikh. Le 14 décembre, Devoleena a surpris tout le monde en partageant des photos avec Shanwaz et en annonçant au monde qu’ils s’étaient mariés. Quelques jours auparavant, l’actrice avait partagé en ligne des vidéos et des photos de haldi et mehendi. Vishal Singhde Devoleena Saath Nibhana Saathiya costar faisait également partie de la même chose et, par conséquent, tout le monde supposait que Devoleena avait fait le lien avec Visha. Cependant, elle a surpris tout le monde en annonçant son mariage avec Shanwaz. Après cela, l’actrice a été brutalement trollée en ligne. Cependant, elle n’est pas impressionnée par toute la haine et a maintenant partagé une vidéo incroyable.

Devoleena Bhattacharjee partage une belle vidéo

Entertainment News et TV News ont fait le buzz avec Devoleena Bhattacharjee et les nouvelles de son mariage. L’actrice a été brutalement accusée d’avoir épousé un musulman. Certains trolls l’ont lié à l’affaire Shraddha et Aftab Poonawala. Devoleena a claqué les ennemis avec une réponse sauvage. Et maintenant, elle a sorti une vidéo d’elle-même habillée en épouse assamaise. C’est son regard de réception. La concurrente de Bigg Boss 13 est vue dans son tchador traditionnel Mekhela. Devoleena a enfilé plusieurs ornements et s’est parée assez joliment. Elle a opté pour un maquillage pailleté. L’actrice était très jolie. Elle a mis une chanson intitulée Wada Raha en arrière-plan. Devoleena Bhattacharjee n’est pas déconcertée par toute la haine.

N’est-elle pas jolie ? Devoleena a reçu beaucoup d’amour de ses fans assamais. Ils ont particulièrement aimé le fait qu’elle se déguisait en mariée assamaise.

Pendant ce temps, le marié de Devoleena Bhattacharjee, Shanwaz Shaikh est un entraîneur de gym et un nutritionniste certifié. Il a été aux côtés de Devoleena Bhattacharjee lorsqu’elle était très malade. L’actrice a été très discrète sur sa relation avec Shanwaz, mais a partagé des photos en ligne de temps en temps.