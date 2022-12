Devoleena Bhattacharjee ciblée par des trolls ; dites “reposez-vous dans le réfrigérateur” alors qu’ils évoquent l’affaire Love Jihad et Aftab Poonawala

Devoleena Bhattacharjee est heureusement mariée à son cheikh Shahnawaz qui se trouve être son entraîneur de gym, mais inconsciemment ‘log’ khush nahi hai et ils ont commencé à la cibler et à évoquer l’affaire Love Jihad et Aftab Poonawala. Depuis que Devo a partagé ses photos avec son mari Shahnawaz, elle est critiquée pour cela. Et maintenant, l’ex-concurrente de Bigg Boss 13 rétorque calmement au public qui porte son jugement sur son mariage et ses futurs enfants. Devoleena a répondu calmement à tous les tweets de haine et félicitations à la fille pour la même chose.

Repos au Frigo. ? Tara (@tara_Stories) 15 décembre 2022

Arey arey kahin apko hi frigo mein naa fit kar dein aapke future femme et fils milkar. Je suis sûr que yaad toh hoga hi zyada purani news nahi hai. Mais je vous souhaite tout de même le meilleur ??. #esprit malade #toxique Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 15 décembre 2022

Woh mere aur mere pati par chor dijiye. Hum dekh lenge. Aur dusro k dharam pe recherche google karne k wajai apne dharam par focus kijiye aur acche insaan baniye.Itna toh mujhe yakeen hai aap jaiso se gyaan lene ki mujhe katai zaroorat nahi hai. ???? #toxique Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 15 décembre 2022

Que mes bébés soient hindous ou musulmans aap kaun ? Aur itni jab apko baccho ko lekar chinta ho hi rahi hai bohot saare anaath ashrams hai, jaaiye adopter kijiye aur apne hisaab se dharm ou naam décider kijiye. Mera pati, mera baccha, mera dharm, simples règles. Aap kaun ? #toxique Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 15 décembre 2022

Pareil ici. Je me souviens aussi qu’une femme hindoue et un fils ont tué son mari et l’ont coupé en morceaux. J’ai également été témoin de ma fren qui n’est plus et combien elle a subi le harcèlement physique et mental de son mari. Quoi qu’il en soit, laissez faire. Chill karo. Et merci pour les voeux. ? Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 15 décembre 2022

Et Loi spéciale sur le mariage bhi toh Indian Law mein hi hai na ? ?Aap mat pareshan hoiye. Itni fikar kar rahe hai Shukriya. Kabhi koi problème hui toh zaroor yaad karungi aapko. Tab Ayeiga zaroor ? Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 15 décembre 2022

Devoleena était auparavant liée à la co-star Vishal Singh et ses fans étaient également incrédules après avoir partagé des photos de son mariage avec Shahnawaz. Devoleena a été vue pour la dernière fois dans Bigg Boss 13 et elle a été très active sur les réseaux sociaux pour partager ses opinions concernant Bigg Boss 16.