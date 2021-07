Devoleena Bhattacharjee brise encore une fois Internet, exhibe un corps HOT en haut et jupe bralette

La star de la télévision Devoleena Bhattacharjee, qui a été vue pour la dernière fois dans l’émission de téléréalité controversée » Bigg Boss 14 » lorsqu’elle a remplacé l’acteur Eijaz Khan au milieu de l’émission, a récemment fait la une des journaux après une vidéo de danse du ventre qu’elle a partagée sur son compte Instagram, est devenue virale sur Internet .

Peu de temps après, Devoleena Bhattacharjee a illuminé les réseaux sociaux avec ses portraits torrides vêtus d’une chemise en jean et arborant des vagues de cheveux mouillés sur la plage. La diva était magnifique avec son maquillage précis qui regardait fixement l’objectif de la caméra.

Et maintenant, après avoir affaibli ses fans avec ses talents de danseuse et ses portraits époustouflants, Devoleena brise Internet avec une autre série de photos dans lesquelles elle peut être vue dans un avatar unique.

L’actrice de 35 ans, bien connue pour son rôle de Gopi Bahu dans la série à succès « Saath Nibhana Saathiya », est vêtue d’une brassière noire bien ajustée à lanières associée à une jupe en cuir à volants et over- les bottes au genou.

Devoleena a complété son look avec ses cheveux attachés en un demi-nœud avec les tresses ouvertes coiffées de boucles douces. Elle accessoirise son look de grosses créoles et de quelques bagues aux doigts. Les stars de la télévision ont posé sur un fond de couleur unie mais ont rendu le portrait intéressant en ajoutant des effets de lumière dramatiques.

Regardez la photo ici :

Plus tôt, Devoleena avait partagé une vidéo de danse du ventre qui a pris d’assaut Internet. Regardez la vidéo ici :

Sur le plan du travail, Devoleena a été vue dans la série Web 2021 « Lunch Stories » qui a été diffusée sur Disney + Hotstar.