Devoleena Bhattacharjee attend-elle son premier enfant avec son mari Shanawaz Shaikh ? L’actrice RÉAGIT

Devoleena Bhattacharjee fait face à des jugements inutiles depuis son mariage avec son “shonu” alias Shanawaz Shaikh. Et maintenant, il y a de fortes spéculations sur le fait que l’actrice est enceinte et qu’elle s’est donc mariée à Shanawaz lors d’une cérémonie intime. Devoleena a parlé à ETimes pour répondre à ses rumeurs de grossesse et a dit que je n’avais pas besoin de justifier quoi que ce soit à qui que ce soit, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis enceinte et c’est la raison pour laquelle elle s’est mariée tout à coup. C’est clairement une critique déplacée.

Regardez la vidéo de Devoleena et Shanawaz prononçant leurs vœux de mariage.

La célébrité de Bigg Boss 14 a abordé l’hypocrisie des gens et a déclaré qu’elle se sentait triste pour les gens qui font de si mauvais commentaires. “C’est un autre niveau d’hypocrisie que vous ne pouvez pas laisser passer une seule occasion de torturer quelqu’un. Ils ne peuvent voir personne heureux. C’est parfois frustrant. Pourquoi faut-il autant s’ingérer dans la vie de quelqu’un ? Mais plus tard, je ri de ces commentaires et lâcher prise. Je ne sais vraiment pas ce qui va suivre”.

Devoleena a fait face à de nombreux jugements et critiques et a même été appelée pour Love Jihad et a même lié ses mariages avec le cas d’Aftab Poonawala. Devoleena a même abordé le fait d’avoir des enfants avec un musulman. Elle les a qualifiés de toxiques et a dit : “Si vous vous souciez vraiment autant des enfants, s’il vous plaît, allez à l’orphelinat, adoptez des enfants et décidez de leur religion. Il existe tellement d’orphelinats. Mon mari, mes enfants, ma religion. Qui êtes-vous ? #toxique”. . Devoleena a ensuite été massivement trollée pour sa première apparition publique avec son mari Shanawaz. Il est également rapporté que le frère de Devoleena, Andeep, est également mécontent de son mariage avec Shanawaz car elle a partagé un message crypté peu de temps après son mariage.