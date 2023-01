Devoleena Bhattacharjee affronte des trolls qui l'ont critiquée pour avoir "gaspillé du gâteau" le jour de l'anniversaire de son chien : "Acceptez la réalité..."

L’actrice de télévision Devoleena Bhattacharjee a récemment célébré l’anniversaire de son chien avec son mari Shanawaz Shaik. Elle a partagé une vidéo de ses célébrations d’anniversaire sur Instagram dans laquelle on peut la voir couper deux gâteaux, un pour son chien.

Cependant, son chien a refusé de manger le gâteau. Partageant la vidéo, Devoleena a écrit: « À propos d’hier soir. C’était l’anniversaire de mon battement de coeur. Et merci beaucoup MAMAs & MAASIs pour le gâteau d’anniversaire. La chanson Chanda Hai Tu Mera Suraj Hai Tu de Lata Mangeshkar peut également être entendue en arrière-plan de la vidéo.





Cependant, les internautes l’ont critiquée pour avoir gaspillé le gâteau, l’un d’eux a écrit : « Yaaha dekho janab. Kai log aise hai jise ye bhi nhi pata ki cake ka taste kaise hota hai aur ye log dogs k liye cake waste karte hai (Regardez-les. Il y a tellement de gens qui n’ont jamais goûté de gâteau et ces gens gaspillent du gâteau pour les chiens).”

Devoleena a réagi au commentaire et a écrit : « Toh aap jakar taste karwaiye na. Kisne roka hai aapko ? Rahi baat main kisko kya khila rahi usspe tippani karne ki aap koi bhii nahi hai..toh jaaiye charité k photos s’il vous plaît partager kijiyega publicité k liye (Alors tu vas leur faire goûter. Qui t’a arrêté? Tu n’es personne pour commenter sur ce que je nourris et à qui… Alors, s’il vous plaît, partagez les photos de la charité pour la publicité).

Le second a dit : « Connaissez-vous la disparité des revenus et du mode de vie de 130 millions d’Indiens ? Il y a un maximum de personnes qui luttent pour répondre aux deux besoins finaux. Cet homme a commenté cette chose. Nous ne sommes pas tous aussi riches que vous. Acheter un gâteau pour un anniversaire une fois par an, c’est comme aller sur un nuage. Venez à la réalité.

Devoleena a répondu : « Acceptez la réalité et faites quelque chose pour elle. Commenter des choses négatives inutiles sur les célébrations des autres a montré juste la mentalité négative que d’être catégorique à propos de ces 130 crores. Si vous vous sentez ainsi, allez et faites quelque chose pour cela.

