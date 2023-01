Devoleena Bhattacharjee a traîné alors qu’elle groove avec Vishal Singh sur Besharam Rang

Vishal Singh, le meilleur ami de l’actrice de télévision Devoleena Bhattacharjee, a récemment publié un clip romantique avec elle sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on peut la voir groover sur la chanson Besharam Rang de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan du film Pathaan.

On peut la voir porter une tenue rouge en dansant avec Vishal. Partageant la vidéo, Vishal a écrit: “Happy 2023.” Cependant, les internautes ont trollé l’actrice pour avoir eu une relation amoureuse avec Vishal. L’un d’eux a écrit : « Shadi hui trainer se aur training yaha chal rahi hai ». Le second a dit : « pati sea jyada tum majea lea rahea ho tum hi sadi kar leatea devo sea ». Le troisième a dit: “Aisi aurto k wajah se aadmiyo par dhabba lagta hai esase sahadi karne me kya problem thi jab itna close hi rahena hai.”





dit le quatrième. “Ye Aeda kha ke peida kha rahi hai.. Sidhe Sadhe se Shaadi karke .. Asli Shaadi ke maje Iske Sath le rahi hai.. Bhaut Mastermind hai ye..Ye salut sab karna tha à Isi se Shaadi kar leti..Vo din Door nahi Jab divorce ki Khabar bhi chapengi.. Aur ye Madame apne aapko Sati Savitri Pretend Karengi aur mari ko Culprit..”

La cinquième personne a commenté: “Ye biwi hein kisi aur ki aur romance karti hein kisi aur se…” La sixième a dit: “Le mariage n’était pas réel, j’en suis sûr … son sari et tout était si ordinaire. ” La septième personne a commenté: “Jab ishke sath reel banani thi to uski jindgi barbad kyu ki.”

Plus tôt, quelques médias sociaux ont supposé que la star de Saath Nibhana Saathiya était enceinte, et donc elle s’est mariée avec Shaikh de manière silencieuse. Réagissant à de tels trolls, Devoleena a déclaré à ETimes qu’elle n’avait pas besoin de justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. “Il y a des gens autour qui pensent que je suis enceinte et donc je me suis mariée tout d’un coup. Je suis choquée et je me sens triste pour les gens qui font de si mauvais commentaires.”

Bhattacharjee a en outre qualifié ces rumeurs d’un autre niveau d’hypocrisie. “Vous ne pouvez pas laisser passer une seule occasion de torturer quelqu’un. Ils ne peuvent voir personne heureux. C’est parfois frustrant”, a claqué Devoleena. Elle a ensuite demandé pourquoi faut-il autant s’immiscer dans la vie de quelqu’un ? Mais plus tard, elle a ri de ces commentaires et a décidé de lâcher prise. Bhattacharjee ne sait pas ce qui va suivre.

