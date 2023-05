Devoleena Bhattacharjee a-t-elle joué dans The Kerala Story, s’est-elle mariée avec Shanawaz Shaikh après le film ? Voici la vérité

Devoleena Bhattacharjee avec son mari Shanawaz Shaikh-The Kerala Story/Instagram

Il y a eu des messages avec des photos devenues virales sur les réseaux sociaux indiquant que l’actrice de télévision populaire Devoleena Bhattacharjee a joué dans The Kerala Story, qui a été embourbée dans des controverses en raison de conversions religieuses et du sujet controversé du djihad amoureux, et a épousé une personne musulmane nommée Shanawaz. Shaikh après la sortie du film.

La publication virale affirme en outre que l’actrice, qui a gagné en popularité après avoir incarné Gopi Bahu dans l’émission à succès Star Plus Saath Nibhaana Saathiya et est apparue dans plusieurs saisons de Bigg Boss, savait que The Kerala Story n’était rien d’autre qu’une pièce de propagande et a donc décidé de épouser un musulman.

Vérification des faits : Est-ce que Devoleena Bhattacharjee a joué dans The Kerala Story et a épousé Shanawaz Shaikh après la sortie du film controversé ?

Devoleena n’a pas joué dans The Kerala Story, qui met en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani, Sonia Balani et Siddhi Idnani dans les rôles principaux. L’actrice a épousé son entraîneur de gym Shanawaz Shaikh le 14 décembre 2022. Le film réalisé par Sudipto Sen est sorti en salles le 5 mai 2023.

Elle a vivement réagi aux utilisateurs de Twitter partageant de telles fausses déclarations sur la plateforme de micro-blogging. L’une de ses réponses se lit comme suit : « Et encore une chose que j’aurais aimé pouvoir faire partie de l’histoire du Kerala. Mais mon malheur, je n’étais pas là. Et vous vous appelez Patrakaar (journaliste) ? Vérifiez les faits karna bhool gaye ya attention paane ka naya tarika dhoondh nikaala hai ? (Avez-vous oublié comment vérifier les faits ou est-ce votre nouvelle façon d’attirer l’attention ?).

Et encore une chose que j’aurais aimé faire partie de l’histoire de Kerela. Mais mon mauvais je n’étais pas là. Et vous vous appelez PATRAKAAR ? Vérification des faits karna bhool gaye yaa attention paane ka naya tarika dhoondh nikaala hai. – Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 19 mai 2023

Dommage que j’ai raté tous ces divertissements. J’étais peu occupé par mon travail. Waise bidambana yeh hai ki Pati musulman honnête k bawajood bhi L’HISTOIRE DE KERELA dekhne gaye aur unhe kaafi accha laga & sent les films aisi banni cahiye. C’est un vrai musulman indien contrairement à vous. – Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 19 mai 2023

Din Raat kaunsa Nasha karte ho bhai tumlog ? Sérieusement, j’ai raté tellement de plaisir ces derniers temps. – Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 19 mai 2023

De plus, la publication Facebook qui est devenue virale contient la photo de Devoleena avec sa co-vedette de Saath Nibhaana Saathiya, Vishal Singh, le jour de son mariage. La photo a été initialement partagée par Vishal, qui est même venu sur Bigg Boss 15 en 2021 pour soutenir l’actrice, sur sa poignée Instagram.





En parlant de The Kerala Story, le film a été diffusé avec succès dans les salles car il a rapporté plus de 200 crores de Rs dans le monde, ce qui comprend une collection nette de plus de 175 crores de Rs rien qu’en Inde. Le film est financé par Vipul Shah sous sa bannière Sunshine Pictures Pvt Ltd.

