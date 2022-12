Devoleena Bhattacharjee à Mouni Roy; actrices de télévision qui se sont mariées en 2022 [Watch Video]

Actrices de télévision qui se sont mariées en 2022 : De nombreux acteurs et actrices de télévision se sont mariés cette année, en 2022. Récemment, l’actrice de télévision Saath Nibhaana Saathiya Devoleena Bhattacharjee a partagé de belles photos de mariage avec son mari sur Instagram. Elle avait l’air extrêmement magnifique dans un sari rouge transparent avec des bijoux de déclaration. Cette année, la superbe actrice de Brahmastra Mouni Roy s’est également mariée à Suraj Nambiar. Les photos de mariage deviennent virales sur les réseaux sociaux, et on ne peut ignorer la beauté de leurs photos de mariage. Dans cette vidéo, nous découvrirons quelles actrices de télévision se sont mariées en 2022. Regarder la vidéo.