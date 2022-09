Devoir revenir de Birmingham CWG quelques jours avant l’ouverture du match était bouleversant: Navjot Kaur

L’attaquante indienne de hockey féminin Navjot Kaur a exprimé sa déception de manquer de faire partie de l’équipe médaillée de bronze des Jeux du Commonwealth de Birmingham, après avoir été testée positive pour Covid-19 à l’approche de l’événement phare quadriennal.

La joueuse de 27 ans a raté sa troisième apparition aux Jeux du Commonwealth après avoir été testée positive pour le virus et a dû rentrer chez elle avant même le début de la campagne de l’équipe lors de l’événement.

Révélant sa déception, l’attaquant a déclaré: «J’ai été testé positif lorsque j’étais à Nottingham où nous nous entraînions avant de nous rendre au village des Jeux. Je n’avais aucun symptôme majeur et j’espérais retrouver l’équipe au moment où nous déménagerions au village. J’étais testé tous les jours et malheureusement, il continuait à montrer des lectures positives.

“Pour être honnête, c’était décevant de partir comme ça. C’était très difficile et difficile pour moi d’accepter. Je n’ai manqué aucun tournoi majeur auparavant, donc je faisais face à cette situation pour la première fois de ma carrière », a-t-elle ajouté.

Ayant disputé plus de 200 matchs internationaux, Navjot a fait partie intégrante du succès de l’équipe indienne au cours des dernières années. Depuis ses débuts en 2012, elle a représenté le pays dans tous les tournois majeurs et a participé à certaines des plus grandes victoires de l’équipe.

Cependant, Navjot a déclaré que c’était le soutien de l’équipe qui l’avait maintenue dans le bon état d’esprit tout au long de cette épreuve. « Notre entraîneur en chef Janneke Schopman, les membres du personnel et mes coéquipiers ont été en contact constant avec moi tout au long. Ils me surveillaient tous les jours pendant la phase d’isolement. Je me sens chanceux de faire partie d’une équipe aussi merveilleuse; ils m’ont vraiment soutenu et m’ont aidé pendant les moments difficiles. Même la pleine conscience m’a aidé à faire face à la situation, à rester calme et à être dans le moment présent.

Partageant son expérience d’avoir regardé de chez elle la victoire historique de l’équipe pour la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth, Navjot a déclaré : « J’ai regardé tous les matchs avec ma famille. C’était déchirant de voir l’équipe perdre contre l’Australie avec une marge très étroite. Mais la façon dont l’équipe a rebondi pour remporter le bronze était vraiment inspirante. La campagne de Coupe du monde a également été décevante. On jouait plutôt bien, c’est juste que les résultats n’étaient pas en notre faveur. Mais, vraiment fier de l’équipe pour la façon dont elle a riposté et a terminé la longue tournée européenne avec une médaille de bronze historique.

De retour au camp d’entraînement du SAI Center de Bengaluru, Navjot est impatient de se remettre dans le rythme.

“Nous avons beaucoup de temps pour nous préparer pour la Coupe des nations féminines FIH Hockey en décembre 2022, ce qui nous aidera à nous qualifier pour la prochaine édition de la FIH Hockey Pro League”, a-t-elle conclu.

