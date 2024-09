Dévoilement en Colombie-Britannique d’un timbre commémoratif de Sarah McLachlan par Postes Canada

En regardant son nouveau timbre commémoratif de Postes Canada, la musicienne Sarah McLachlan dit qu’elle se sent profondément fière d’être Canadienne.

Elle a qualifié le dévoilement de « moment de pincement », ajoutant qu’elle considérait le timbre de la même manière qu’elle considérait la musique : qu’il représente la connexion et la communication.

L’auteur-compositeur-interprète basé en Colombie-Britannique est lauréat d’un Grammy et d’un Juno Award et a vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde entier.

McLachlan a déjà obtenu une place au Panthéon de la musique canadienne en 2017, a été nommée officier de l’Ordre du Canada en 1999 et a été investie de l’Ordre de la Colombie-Britannique en 2001. Elle sera également intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens le 28 septembre.

La cérémonie de dévoilement du timbre a eu lieu à la Sarah McLachlan School of Music de Vancouver, un organisme à but non lucratif que la chanteuse a fondé en 2002 pour offrir un accès inclusif et sans obstacle à l’éducation musicale pour les jeunes.

VIDÉO | Le timbre commémoratif de McLachlan est dévoilé : #TheMoment Sarah McLachlan a été honorée avec un timbre-poste L’auteure-compositrice-interprète Sarah McLachlan célèbre le moment où elle a été honorée par un timbre de Postes Canada.

Il présente une version stylisée de sa signature et d’elle devant un fond jaune qui présente un détail d’une des impressions d’art de McLachlan.

Reconnaissant son engagement envers Vancouver, le maire Ken Sim a également assisté à l’événement, où il a dévoilé une proclamation écrite de la ville selon laquelle le 17 septembre 2024 serait la Journée Sarah McLachlan.

McLachlan a déclaré que même si elle avait reçu des prix dans le passé, le timbre se place « assez haut » dans son classement.

« Cela ne semble toujours pas réel de voir mon visage sur un timbre, mais c’est incroyablement cool », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie, le qualifiant plus tard de « assez emblématique ».

McLachlan a passé l’été à effectuer la tournée du 30e anniversaire de son album à succès, Tâtonnements vers l’extase.

« Je n’ai pas fait de tournée comme ça depuis 10 ans, et c’était vraiment amusant », a-t-elle déclaré aux journalistes mardi.

La tournée de 30 étapes en Amérique du Nord, qui a débuté en mai, devrait se terminer à Victoria en novembre.

Mais, a-t-elle noté, de nouvelles musiques sont en route.

« J’ai été au studio toute la semaine, [am] j’ai presque fini un nouveau disque et j’espère [there will be] « une sortie à la fin du printemps », a-t-elle déclaré avec un sourire.