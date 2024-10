Dévoilement d’une maison conçue par Arthur Erickson pour un musicien

Moderne de la côte ouest a dévoilé un trésor architectural caché par l’architecte Arthur Érickson.

La Sound House, nichée derrière des haies dans les hauteurs MacKenzie de Vancouver, a été mise en service en 1965 et n’a jamais été vue par le public auparavant. Cette seule maison Erickson connue spécialement conçue pour un musicien a maintenant été restaurée et est disponible à l’achat.

La propriété est située au 2786 W 29th Ave. et comprend trois niveaux, cinq chambres et trois salles de bains et demie.

Pendant des décennies, la Sound House est restée cachée à la vue du public, et seuls quelques-uns ont eu le privilège d’en faire l’expérience. Le chef-d’œuvre architectural de 2 775 pieds carrés, situé sur un terrain de 6 514 pieds carrés, offre désormais aux visiteurs un aperçu d’une création inédite d’Erickson.

Nichée dans le West Side de Vancouver, la maison à trois niveaux a été commandée à l’origine par la famille Metal, avec Nicholas Metal, un audiophile, qui a demandé une conception qui améliorerait les propriétés acoustiques de l’espace.

Erickson, connu pour harmoniser l’environnement naturel avec les environnements bâtis, a utilisé des techniques spéciales pour manipuler le son et la lumière. Bien qu’il soit connu pour son utilisation du béton, du bois et du verre, la Sound House explore comment une structure majoritairement en bois peut améliorer l’acoustique.

Alors que le traitement de béton brut caractéristique d’Erickson, introduit pour la première fois dans la Smith House II de 1964, apparaît dans les murs intérieurs pour des avantages acoustiques, la maison est principalement fabriquée en bois.

Aux côtés du célèbre bâtiment MacMillan Bloedel (1965), qui explore l’utilisation expérimentale du béton par Erickson, la Sound House marque un moment important dans son évolution architecturale.

Après un voyage au Japon en 1961, Erickson commence à peaufiner ses créations pour exprimer un matériau unique. Cette influence est évidente dans la Sound House. L’utilisation minimaliste du bois, du verre et du béton dans la maison crée une forme sculpturale qui rappelle la simplicité de l’architecture japonaise.

Malgré son importance architecturale, la Sound House reste en danger, car elle ne bénéficie d’aucune protection officielle du patrimoine.

« Cette maison est plus qu’une simple structure ; c’est une œuvre d’art expérientielle qui capture un moment charnière de Arthur Le parcours d’Erickson en tant qu’architecte », a déclaré Trent Rodney, l’agent immobilier de West Vancouver qui représente le vendeur de la maison. « La Sound House témoigne de la capacité d’Erickson à créer des espaces qui répondent à leur environnement, qu’il s’agisse du terrain, de la lumière ou, dans ce cas rare, du son. »

La Sound House est cotée à 5 250 000 $ via la MLS et West Coast Modern.

Spécifications de la propriété