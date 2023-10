« Core Tech constitue à la fois un témoignage des innovations passées de Samsung Electronics et un phare pour l’avenir, englobant notre responsabilité sociale à l’avenir. »

Le Combo laveuse et sécheuse AI™ sur mesure, doté de la technologie de pompe à chaleur à inverseur numérique, était un élément phare sur le stand de Samsung Electronics à l’IFA 2023. Ce produit innovant a attiré l’attention de nombreux visiteurs pour sa capacité à gérer de manière transparente les fonctions de lavage et de séchage au sein d’une seule machine, tout en améliorant l’efficacité de l’espace. dans des buanderies compactes. L’alimentation des capacités de cet appareil n’est autre que « Core Tech », une philosophie qui sous-tend les appareils électroménagers de Samsung.

Présenté à l’IFA de cette année, le concept Core Tech révèle la vision derrière les appareils électroménagers de Samsung ainsi que ce qui pousse l’entreprise à repousser constamment les limites de l’innovation. À travers cette série en trois parties, Samsung Newsroom plongera dans l’essence de Core Tech, en présentant ses diverses applications dans les appareils électroménagers de Samsung.



À l’intérieur des appareils électroménagers Samsung : technologie de base

«Lorsque nous avons commencé à développer le combo laveuse et sécheuse Bespoke AI™, nous ne recherchions pas d’opportunités de changements modérés. Notre objectif était de créer quelque chose de complètement différent », a déclaré Moohyung Lee, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D du secteur des appareils numériques chez Samsung Electronics. «Je me suis attaché à garantir suffisamment de temps et de liberté à nos ingénieurs pour qu’ils puissent explorer. Poussés par la philosophie Core Tech, ils ont finalement développé un produit qui a dépassé les attentes.

Core Tech est composé de quatre thèmes clés : « Exceptionnel », indiquant les fonctionnalités uniques ou introduites pour la première fois par Samsung ; « AI-Powered », représentant l’utilisation de l’intelligence artificielle et la poursuite de l’automatisation pour réduire le besoin d’action de l’utilisateur ; « Utilisation flexible », permettant une personnalisation pour divers modes de vie ; et « Durable & Sustainable », mettant l’accent à la fois sur la durabilité des produits et de l’environnement. Le combo laveuse et sécheuse Bespoke AI™ illustre ces idées, intégrant des technologies exclusives telles que AI Ecobubble™ et des capacités de lavage et de séchage personnalisées basées sur l’IA qui optimisent l’efficacité et les performances. De plus, il aide les utilisateurs à économiser de l’énergie en se connectant au mode AI Energy dans SmartThings Energy.

« Le paradigme de l’électroménager a complètement changé. Un réfrigérateur n’est plus simplement une glacière avec des portes, et une machine à laver est bien plus qu’une machine à essorer et à cracher de l’eau. Nous sommes entrés dans une ère où l’accent est mis sur l’évolution des modes de vie et des expériences personnalisées », a déclaré Lee. « En ce sens, Core Tech constitue à la fois un témoignage des innovations passées de Samsung Electronics et un phare pour l’avenir, englobant notre responsabilité sociale à l’avenir. »

« Les quatre thématiques de Core Tech ne s’excluent pas mutuellement mais plutôt complémentaires. En fin de compte, l’objectif est de fournir des solutions uniques, même pour des problèmes que les consommateurs ne reconnaissent peut-être pas encore.

Décomposer les thèmes technologiques de base : innovations dans les appareils électroménagers

Exceptionnel signifie les technologies uniques aux appareils électroménagers de Samsung protégées par des brevets et l’engagement de l’entreprise à améliorer le mode de vie des consommateurs. Les technologies notables de cette catégorie incluent AI Ecobubble™ qui optimise les performances du linge avec des bulles pour aider les détergents à mieux pénétrer dans les tissus ; WindFree™ Cooling qui crée un environnement confortable sans courants d’air froids ; et Beverage Center™ à l’intérieur du réfrigérateur qui permet un accès rapide et facile aux boissons froides.



AI-Powered représente l’évolution des produits électroménagers, soulignant comment l’intelligence artificielle et l’automatisation peuvent réduire l’intervention des utilisateurs. Cette avancée peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui sont trop familiers avec les appareils conventionnels et ne savent pas comment mieux les utiliser. Les appareils alimentés par l’IA de Samsung apprennent les modèles d’utilisation, fournissent des recommandations personnalisées et optimisent automatiquement les paramètres, redéfinissant ainsi le confort d’utilisation.



L’utilisation flexible permet de personnaliser les appareils électroménagers pour répondre aux diverses préférences des utilisateurs, telles que la région, la génération ou l’environnement physique. Par exemple, la FlexZone du réfrigérateur permet aux utilisateurs de conserver correctement les aliments, le vin et d’autres articles en ajustant le mode dans la zone désignée. Le four Dual Cook Flex™ élargit les possibilités culinaires en divisant sa cavité et sa porte en deux, permettant aux utilisateurs de préparer plusieurs plats à différentes températures.



Enfin, Durable & Sustainable incarne l’engagement de Samsung à prolonger la durée de vie des produits et à permettre aux utilisateurs de prendre des décisions respectueuses de l’environnement. Il est crucial pour les appareils électroménagers car ils sont utilisés pendant de longues périodes et branchés en permanence. Cette catégorie contient des technologies telles que le compresseur et le moteur à onduleur numérique qui permettent d’économiser de l’énergie et le cycle Less Microwave™, résultat de la collaboration avec Patagonia. , pour réduire les émissions de microplastiques lors des cycles de lavage.



Essentiellement, les quatre piliers de Core Tech – Exceptionnel, alimenté par l’IA, Utilisation flexible et Durable et durable – répondent collectivement aux préoccupations primordiales du monde des appareils électroménagers. Le vice-président exécutif Lee a souligné l’interdépendance de ces thèmes : « Ces quatre thèmes ne s’excluent pas mutuellement mais sont plutôt complémentaires. » Par exemple, le filtre LessMicrofiber™ pour lave-linge peut être installé de différentes manières.2 de manière flexible (Flexible Use), mais prend en compte l’impact environnemental du produit (Durable & Sustainable). “En fin de compte, l’objectif est de fournir des solutions uniques, même pour des problèmes que les consommateurs ne reconnaissent peut-être pas encore, en creusant plus profondément et en observant les demandes de nos utilisateurs”, a-t-il ajouté.

Core Tech incarne non seulement les technologies de pointe sur le marché de l’électroménager, mais regarde également vers l’avenir. Samsung a toujours proposé des solutions distinctives grâce à une évaluation minutieuse de la valeur que ses produits apportent aux consommateurs. Dans la deuxième partie de cette série, nous plongerons dans les différentes histoires de Core Tech et explorerons les technologies clés à travers une série de vidéos.

1 Testé conformément à la norme CEI 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Lavage Super Eco à froid (WF80F5E5U4W) vs Coton 40°C sans Ecobubble (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier.

2 Doit être installé plus haut que le drain de la machine à laver.