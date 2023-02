Dévoilement de la dernière ère de l’innovation Samsung Galaxy – Samsung Global Newsroom

Chaque année à Galaxy Unpacked, Samsung Electronics dévoile une nouvelle ère d’innovation mobile — Et cette année n’a pas fait exception. Ensemble en personne pour la première fois en trois ans, Samsung a dévoilé lors de son dernier événement Unpacked à San Francisco sa nouvelle gamme passionnante d’ajouts à la famille Galaxy — y compris la série Galaxy S23, la série Galaxy Book3 et une vision inspirante de la durabilité.

Avec sa dernière gamme d’appareils, Samsung crée des expériences mobiles premium et puissantes pour tous. S’appuyant sur sa longue histoire de collaboration ouverte, éprouvée et fiable, Samsung a également présenté comment il utilise la technologie pour transformer l’avenir de la connexion humaine.

“Plus que jamais, les gens se tournent vers les marques en qui ils ont confiance pour les outils sur lesquels ils peuvent compter pour naviguer dans notre monde en évolution rapide”, a déclaré TM Roh, président et responsable de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. “Chez Samsung, cette demande de performances fiables nous pousse à proposer des innovations plus significatives – au-delà des spécifications. Cela nous pousse à créer des appareils qui sont vraiment les meilleurs et à être une marque dont vous pouvez être fier. Nous avons créé ces appareils pour établir la nouvelle norme haut de gamme en matière d’innovation afin d’offrir des performances puissantes, sans compromis. Pour chaque consommateur et pour la planète que nous partageons.

Des cadres supérieurs de Samsung exposant les derniers produits aux foules bondées et aux visiteurs de l’événement se familiarisant avec les dernières innovations, tout le monde a pris part à cette célébration de tout Samsung. Continuez à lire pour voir plus de photos, de faits saillants et de révélations de Galaxy Unpacked 2023.

Lumières, appareil photo, action : appareils photo de la série Galaxy S23

La série Galaxy S23 récemment dévoilée a eu un impact sérieux sur les visiteurs avec son beau design et ses objectifs de caméra arrière alignés verticalement. Non seulement Samsung a amélioré la conception unifiée de l’appareil photo, mais a également considérablement mis à jour les capacités de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra. Ces améliorations ont été mises en évidence par des vidéos filmées #withGalaxy, qui ont fait leurs débuts lors de l’événement Unpacked de cette année.

L’événement a présenté un court métrage électrisant capturé par un réalisateur primé Ridley Scott entièrement avec le Galaxy S23 Ultra — L’appareil photo le plus incroyable de Samsung à ce jour. Le court métrage a montré les capacités supérieures de l’appareil photo de l’appareil, révélant que n’importe qui peut produire un film épique avec des vidéos filmées de leur vie quotidienne.

Avec la gamme de fonctionnalités avancées de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra, n’importe qui peut facilement produire du contenu de qualité professionnelle à tout moment, n’importe où.

Capturez le moment : l’appareil photo haute résolution du Galaxy S23 Ultra qui est hors de ce monde

Le nouvel appareil photo grand angle 200MP du Galaxy S23 Ultra capture des photos haute résolution avec un niveau de couleurs et de détails à grande échelle jamais vu auparavant dans un smartphone. De plus, diverses fonctionnalités de niveau professionnel dans Expert RAW permettent aux utilisateurs de produire facilement des films créatifs et cinématographiques.

Tourner après le coucher du soleil : la nuit

Filmer dans des conditions de faible éclairage peut être difficile, même pour les cinéastes les plus avancés, ce qui entraîne des séquences instables et inutilisables avec beaucoup de bruit. Lors de Galaxy Unpacked, Samsung a annoncé une solution de traitement multi-images pour l’appareil photo de la série Galaxy S23 afin de surmonter ce défi. Cet algorithme dédié combine plusieurs images sur plusieurs images pour réduire le bruit, permettant à chacun de prendre des vidéos vives et optimisées, même dans l’obscurité. De plus, un moteur AI amélioré et une carte de profondeur stéréo permettent à l’appareil photo de capturer des portraits clairs avec beaucoup de détails, donnant vie aux photos de nuit. De plus, avec la Nightography et la caméra frontale améliorées, les utilisateurs de la série Galaxy S23 seront constamment invités à partager leurs photos et vidéos de groupe avec des amis.

Améliorez votre expérience de jeu avec la série Galaxy S23

La série Galaxy S23 a fait l’objet d’une mise à niveau sérieuse dans tous les domaines, de sa batterie améliorée de 5000 mAh et de son système de refroidissement amélioré à ses performances de caméra de niveau supérieur et à son GPU 41% plus rapide. Le nouveau processeur à 8 cœurs augmente les capacités de traitement de la série Galaxy S23 d’environ 34 %, ce qui est idéal pour le multitâche. L’architecture NPU optimisée utilise également un algorithme d’intelligence artificielle pour une augmentation supplémentaire de 49 %, aidant les utilisateurs à capturer de superbes photos en basse lumière.

Nouveau dans Galaxy Unpacked 2023 : Galaxy Book3 Ultra, des performances puissantes à tout moment, n’importe où

Après avoir annoncé la sortie de la série Galaxy S23, les visiteurs étaient ravis de voir quelles autres nouvelles versions se profilaient à l’horizon. En particulier, les visiteurs ont été étonnés par l’annonce de la série Galaxy Book3 et en particulier du Galaxy Book3 Ultra, un tout nouvel ajout à la gamme Galaxy Book.

Grâce au Galaxy Book3 Ultra, Samsung présente pour la première fois l’écran Dynamic AMOLED 2X aux utilisateurs. Cet ordinateur portable révolutionnaire est équipé des derniers CPU et GPU d’Intel et de NVIDIA, parfaits non seulement pour les utilisateurs quotidiens, mais aussi pour les joueurs et les créateurs.

Grâce à des performances et une connectivité puissantes, les visiteurs ont pu découvrir comment l’écosystème Galaxy améliorerait leur vie quotidienne.

Durabilité au quotidien : Façonner un avenir meilleur grâce à la technologie

Des boîtes d’emballage en papier 100 % recyclé aux diverses pièces externes et internes en verre, plastique et aluminium recyclés, Samsung a élargi l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement dans ses appareils, poursuivant ainsi ses efforts en matière de développement durable.

Façonner l’avenir de la communication grâce à une collaboration de pointe

Samsung a une longue histoire de partenariat pour repousser les limites de ce qui est possible pour offrir des expériences de pointe et haut de gamme. Lors de la section d’annonce de partenariat de Galaxy Unpacked 2023, le président et chef de la direction de Qualcomm Cristiano Amon est monté sur scène pour la première fois, révélant que la série Galaxy S23 est alimentée par le Snapdragon le plus rapide et le plus économe en énergie au monde.® encore.

“Le Muflier® La plate-forme mobile 8 Gen 2 pour Galaxy offre des performances de traitement système de pointe ainsi qu’une IA révolutionnaire qui permet des expériences vraiment extraordinaires », a déclaré Cristiano. “Cela inclut Cognitive ISP alimenté par l’IA, qui améliore les photos et les vidéos en temps réel pour des expériences de caméra de qualité professionnelle, même dans des environnements sombres.” Cristiano a également souligné que le dernier GPU Adreno de Qualcomm fournit des graphismes ultra-réalistes et offre le nec plus ultra en matière de connectivité avec le système RF de modem 5G le meilleur et le plus fiable au monde, ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth à la pointe de l’industrie.

Enfin, Cristiano a expliqué que la société visait à créer une nouvelle ère d’expériences XR hautement immersives qui brouillent les frontières entre les mondes physique et numérique.

Hiroshi Lockheimer, SVP de Google en charge des plates-formes et de l’écosystème, a souligné l’importance du partenariat, citant le déploiement du Norme de messagerie Rich Communication Services (RCS) et Wear OS, qui étaient tous deux des collaborations étroites avec Samsung. À l’avenir, Hiroshi a expliqué comment Google investirait également dans des technologies révolutionnaires XR qui changeront la façon dont nous interagissons.

“Un espace passionnant dans lequel Google investit depuis longtemps dans les expériences et la technologie est la réalité augmentée et la réalité virtuelle”, a déclaré Hiroshi. “Ces technologies font partie intégrante de la nouvelle phase de l’informatique car elles peuvent changer la façon dont nous interagissons avec les gens et les informations pour faire avancer les choses dans le monde réel.”

Dans le but de permettre une nouvelle génération d’informatique, Samsung, Google et Qualcomm s’associeront pour développer du matériel et des logiciels avancés afin de faire de cette technologie immersive une réalité.

Revivez l’excitation : Replay vidéo complet 2023 déballé

C’est un enveloppement ! Si vous n’avez pas pu vous connecter à l’événement complet, jetez un œil à la vidéo ci-dessous pour une rediffusion complète de cette vitrine de février Unpacked 2023. Restez à l’écoute de la couverture complète de l’événement par Newsroom pour en savoir plus.