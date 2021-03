Devinez quoi? Les émissions mondiales de CO2 sont revenues à leurs niveaux d’avant la pandémie

Les émissions mondiales de CO2 sont revenues à des niveaux d’avant la pandémie, puis à certains, menaçant de mettre hors de portée les objectifs du traité sur le climat pour limiter le réchauffement climatique, a déclaré mardi l’Agence internationale de l’énergie.

Les émissions liées à l’énergie étaient deux pour cent plus élevées en décembre 2020 qu’au même mois de l’année précédente, en raison de la reprise économique et d’un manque de politiques d’énergie propre, a déclaré l’AIE dans un rapport.

«Le rebond des émissions mondiales de carbone vers la fin de l’année dernière est un avertissement brutal que l’on ne fait pas assez pour accélérer les transitions d’énergie propre dans le monde», a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, dans un communiqué.

«Si les gouvernements n’agissent pas rapidement avec les bonnes politiques énergétiques, cela pourrait mettre en péril l’opportunité historique mondiale de faire de 2019 le pic définitif des émissions mondiales.»

Il y a un an, l’agence intergouvernementale a appelé les gouvernements à placer l’énergie propre au cœur des plans de relance économique, mais l’appel semble être tombé dans l’oreille d’un sourd pour la plupart.

«Nos chiffres montrent que nous retournons à une activité commerciale à forte intensité de carbone», a déclaré Birol.

En Chine, l’année dernière, la pollution au carbone a dépassé les niveaux de 2019 de plus d’un demi pour cent malgré un verrouillage draconien, bien que bref, pour arrêter la propagation du virus.

La Chine – qui représente plus d’un quart de la production mondiale de CO2 – a été la seule grande économie à croître en 2020.

D’autres pays voient également maintenant les émissions grimper au-dessus des niveaux d’avant la crise Covid, selon le rapport.

En Inde, ils ont dépassé les niveaux de 2019 à partir de septembre en raison de l’augmentation de l’activité économique et de l’assouplissement des restrictions de Covid.

Le rebond du transport routier au Brésil à partir de mai a entraîné une reprise de la demande de pétrole, tandis que les augmentations de la demande de gaz vers la fin de 2020 ont poussé les émissions au-dessus des niveaux de 2019 au dernier trimestre.

Les émissions américaines ont chuté de 10% en 2020, mais en décembre se rapprochaient des niveaux de l’année précédente.

Découpler croissance et émissions

«Si les attentes actuelles d’une reprise économique mondiale cette année sont confirmées – et en l’absence de changements politiques majeurs dans les plus grandes économies du monde – les émissions mondiales devraient augmenter en 2021», a déclaré Birol.

Une forte augmentation de l’activité économique – et de la pollution qui l’accompagne – est plus la norme que l’exception après un ralentissement économique.

La croissance annuelle du PIB et les émissions de CO2, par exemple, ont toutes deux augmenté après la grande récession de 2008.

Mais alors que la pression monte pour lutter contre la crise climatique, des signes encourageants indiquent que les principaux émetteurs prennent des mesures pour découpler la croissance économique des émissions de carbone qui réchauffent la planète, a noté Birol.

L’engagement surprise de la Chine à devenir neutre en carbone d’ici 2060, l’ambitieux programme climatique de l’administration Biden ainsi que la réentrée des États-Unis dans l’Accord de Paris et le Green New Deal de l’Union européenne vont tous dans la bonne direction, a-t-il déclaré.

«Le succès étonnant de l’Inde avec les énergies renouvelables pourrait transformer son avenir énergétique», a-t-il ajouté.

Les émissions mondiales ont chuté de près de deux milliards de tonnes en 2020, la plus forte baisse absolue de l’histoire.

Plus de la moitié de cette baisse était due à une moindre consommation de carburant pour le transport routier et l’aviation.

L’Accord de Paris de 2015 enjoint les nations de plafonner la hausse des températures mondiales «bien en dessous» de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et de s’efforcer d’atteindre un plafond de 1,5 ° C si possible.

La surface de la Terre est déjà 1,1 ° C plus chaude en moyenne, suffisamment pour augmenter la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur mortelles, des sécheresses et des super-orages rendus plus destructeurs par la montée des mers.

En mai, l’AIE publiera sa première feuille de route mondiale sur la manière dont le secteur de l’énergie peut atteindre le zéro net d’ici 2050.