Devinez qui était son partenaire de danse ! Regarder la vidéo

L’actrice F3 Tamannaah Bhatia a récemment été vue en train de danser avec un photographe dans un aéroport sur sa nouvelle chanson de Rajinikanth-star Jailer.

Tamannaah Bhatia a récemment prouvé ses prouesses de danse dans son dernier morceau, Kaavaalaa, le numéro principal de Rajinikanth-vedette, Jailer. La chanson a été adorée par les téléspectateurs, qui ont adoré les mouvements impeccables de l’actrice. Cependant, récemment, l’actrice de Baahubali a également tapé du pied sur sa chanson à succès avec un photographe dans un aéroport. Maintenant, l’adorable vidéo de Tamannaah Bhatia et de son copain de danse casse Internet. Tamannaah Bhatia se faisait tard pour embarquer sur son vol lorsqu’un photographe lui a demandé de danser avec lui sur Kaavaalaa. Obéissant poliment à la demande, elle s’amusait avec lui.

Tamannaah Bhatia avait l’air extatique et a même remercié les médias en la félicitant pour le succès de Kaavaalaa. Elle a même complimenté le photographe, disant qu’il dansait mieux qu’elle. Elle lui a également dit qu’ils continueraient à danser une fois qu’elle serait de retour.

Les prochains films de Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia sera bientôt vue dans deux projets prometteurs – Bhola Shankar et Jailer.

Bhola Shankar, qui a été réalisé sous la direction de Meher Ramesh, met en vedette Chiranjeevi dans le rôle principal. Le casting a également l’actrice primée aux National-Award Keerthy Suresh, qui joue sa sœur, et Tamannaah Bhatia comme son amour. Le remake officiel du film tamoul 2015 Vedalam devrait sortir en salles le 11 août.

La deuxième sortie de Tamannaah Bhatia sera le drame très discuté de Rajinikanth, Jailer. Dirigée par Nelson Dilipkumar, l’entreprise est considérée comme une sorte de retour à la fois pour le réalisateur et l’acteur. Les films de Rajinikanth ne sont plus très performants au box-office depuis un certain temps déjà, tandis que Nelson Dilipkumar a également besoin d’un succès après Thalapathy Vijay’s Beast.

Mohanlal, Jackie Shroff, Shiva Rajkumar, Sunil, Ramya Krishnan, Vinayakan et Mirnaa Menon joueront également des rôles cruciaux dans le film, aux côtés de Tamannaah Bhatia. Jailer devrait sortir le 10 août.