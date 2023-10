Devinez quels projets figurent en tête de la liste des meilleures pochettes d’albums hip-hop ?

Il est difficile de croire que le hip-hop a fêté ses 50 ans cette année, mais nous sommes très excités à l’idée de participer au plaisir de célébrer.

Nos amis de HipHopCâblé et HipHopDX a passé des semaines à débattre des couvertures d’albums hip-hop qui devraient être choisies pour leur liste du Top 50 de tous les temps.

Découvrez un extrait de leur collaboration ci-dessous :

Pour la plupart des mélomanes, la pochette est la porte d’entrée visuelle de leur séjour sonore. Avant que le premier rythme ou le premier mot ne soit prononcé, cette première impression est souvent l’emballage de l’album ou de la cassette. La pochette d’album en elle-même raconte souvent une histoire et donne le ton au voyage auditif. Alors que l’impact de la pochette a été un peu diminué à l’ère numérique, à l’ère analogique des cassettes et des vinyles, les fans de musique passaient autant de temps à disséquer la pochette qu’à la musique. Et dans le hip-hop en particulier, les creuseurs de caisses ont élevé les pochettes à un statut quasi mythique.

pour célébrer le 50e anniversaire du HipHop, HipHopDX et HipHopWired ont collaboré pour présenter les 50 plus grandes pochettes d’albums hip-hop de tous les temps, couvrant les cinq décennies. Il y a quelques favoris infaillibles des fans sur la liste, ainsi que quelques versements plus récents qui pourraient susciter quelques conversations, mais c’est tout cela par amour du genre qui nous est cher et pour reconnaître les efforts des directeurs artistiques, des photographes, des artistes et des musiciens qui les inspirer.

Visite HipHopCâblé et HipHopDX pour voir la liste !