Devinez ce pays où les moutons sont plus nombreux que les humains. Indice : Le Seigneur des Anneaux

La Nouvelle-Zélande fait partie des plus beaux pays. Des gens du monde entier visitent ce pays pour admirer les forêts verdoyantes, la faune et la cuisine délicieuse. Bien que l’on sache beaucoup de choses sur la Nouvelle-Zélande, peu de gens sont conscients du fait que les moutons sont plus nombreux que les humains ici. Oui, vous avez bien lu. Selon un rapport de 2019 du Otago Daily Times, la Nouvelle-Zélande compte 5,6 moutons pour chaque personne. Eh bien, si vous êtes surpris, ajoutons-en plus. Les chiffres de 2019 sont bien loin du pic de 22 moutons par personne en 1982.

Le responsable des statistiques de la production agricole, Stuart Pitts, a déclaré : « Le nombre de moutons a chuté au cours de 10 des 12 dernières années, en baisse d’environ 12,8 millions contre environ 40,1 millions en 2006. » Les chiffres étaient à leur maximum en 2014, à 6,7 millions.

Il y a eu une baisse du nombre de moutons en Nouvelle-Zélande après que le gouvernement a lancé un programme d’identification et d’abattage pour lutter contre Mycoplasma bovis, une maladie du bétail. Les chiffres de 2019 du ministère néo-zélandais des industries primaires révèlent que 52 000 bovins laitiers ont été abattus. Une forte baisse du nombre d’ovins et de bovins de boucherie depuis 1990 signifie que les unités de stock globales ont diminué au cours des 28 dernières années.

Il n’est pas surprenant que la Nouvelle-Zélande soit le quatrième producteur de laine au monde. Le pays contribue à 11% de la laine trouvée dans le monde. Le premier producteur de laine est l’Australie, suivie de la Chine et des États-Unis.

Quelle région de Nouvelle-Zélande a plus de moutons ?

Selon Compendium of New Zealand 2021, l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande comptait plus de moutons que l’île du Nord. Le rapport indique que l’île du Sud comptait 13 579 moutons, tandis que l’île du Nord en comptait 12 450. Bien que la différence entre les moutons soit de 1 129, le nombre n’est pas si important.

La race de mouton la plus populaire en Nouvelle-Zélande ?

Le Romney est la race ovine la plus populaire en Nouvelle-Zélande. Il y en a plus de 50% dans les îles du Nord et du Sud. Les races de moutons Halfbred et Corriedale se trouvent principalement à Marlborough, Canterbury et dans certaines parties de l’Otago.

