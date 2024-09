Devin Strader prétend à tort que son ex n’avait pas d’ordonnance restrictive contre lui

Devin Strader, le propriétaire d’une entreprise de fret de 28 ans qui est apparu dans la saison 21 de La Bachelorettes’exprime au sujet des récents rapports selon lesquels une ex-petite amie aurait obtenu une ordonnance restrictive contre lui en 2017.

Dans une déclaration sur son compte Instagram et envoyée à la presse par courrier électronique, Strader a déclaré qu’il souhaitait aborder les « nombreuses histoires et fausses déclarations diffusées dans les médias » après son apparition sur La Bachelorette. En plus de s’excuser pour la vidéo de 13 minutes (maintenant supprimée) qu’il a publiée après la Bachelorette Dans la finale — dans laquelle son ancienne fiancée, Jenn Tran, a révélé que Strader avait rompu avec elle peu de temps après leurs fiançailles à Hawaï — Strader a également évoqué ce qu’il a appelé un « moment difficile » dans son passé.

Devin Strader sur « The Bachelorette ».

« Les accusations sont tout simplement fausses, car je n’ai jamais porté la main sur une autre personne de manière inappropriée ni traité mon ex-petite amie de la manière dont on m’a décrit. Cette ordonnance restrictive n’a jamais été accordée et a été entièrement rejetée. Mon ex-petite amie d’université et moi avons fini par nous réconcilier et avons finalement mis fin à notre relation en bons termes. C’était la première fois que je tombais amoureux et j’ai beaucoup appris de notre relation. Ce fut une expérience enrichissante pour nous deux », a écrit Strader.

En réalité, l’ex-petite amie de Strader avait bel et bien obtenu une ordonnance de protection contre lui. Deux, en fait : l’ex-petite amie de Strader avait obtenu une ordonnance de protection temporaire contre lui – datée du 22 mars 2017 et signée par un juge du tribunal de la famille d’East Baton Rouge – et une prolongation de cette ordonnance le 11 avril 2017.Divertissement hebdomadaire (Il a obtenu des copies des deux ordonnances, qui sont dans les archives publiques.) Il a également été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir pénétré par effraction dans l’appartement de son ex-petite amie et a finalement plaidé coupable à des accusations d’intrusion criminelle et de dommages criminels simples à la propriété de moins de 500 $, et a été condamné à un an de probation sans surveillance.

Jenn Tran et Devin Strader lors de la finale de « The Bachelorette ».

L’ex de Strader a par la suite rejeté l’ordonnance de protection, sans préjudice, et selon le procès-verbal du tribunal paroissial d’East Baton Rouge, « les deux parties ont convenu d’une ordonnance d’éloignement en vertu du titre 3601 ».

L’avocat de Strader, Rhett Spano, a déclaré dans une déclaration à EW que « le requérant a déposé une demande de protection auprès du tribunal en se basant uniquement sur des allégations écrites non prouvées dans l’affidavit et rien de plus. Le juge, par excès de prudence, a accordé une ordonnance de protection temporaire jusqu’à ce que Devin reçoive les allégations et puisse répondre lors d’une audience au tribunal. À la date de l’audience, le requérant avait la possibilité d’avoir une audience complète devant le juge, mais a plutôt décidé de ne pas demander d’ordonnance de protection complète et a accepté une ordonnance mutuelle d’éloignement, dans laquelle les deux parties ont convenu de ne pas se contacter pendant une période de temps – celle-ci a expiré après 6 mois. Il a également été convenu que chaque partie paierait la moitié des frais de justice. »

Dans sa première requête de protection contre les abus déposée le 22 mars 2017, l’ex de Strader a écrit qu’il l’avait soumise à des traitements abusifs, notamment en « m’ayant mis dans une prise d’étranglement couvrant ma bouche », « brisé la fenêtre de ma chambre » et « craché sur moi et jeté sa boisson sur moi lors d’un match des Pelicans devant tout le monde dans les gradins ».

ABC et Warner Bros., le studio qui produit le Célibataire La franchise n’a fait aucun commentaire, mais une source proche de la production a déclaré à EW : « Nous prenons la sécurité de nos candidats très au sérieux et faisons tout notre possible pour mener une enquête approfondie. Aussi exhaustif que soit notre processus de sélection, cette ordonnance de protection n’a pas été révélée lors de nos recherches. »

