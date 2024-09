Devin Strader, de Bachelorette, brise le silence sur les retombées de Jenn Tran

Tout au long de sa vidéo, Devin a inclus des messages texte présumés entre Jenn et lui-même, partageant des détails de leur relation qui retraçaient les moments les plus heureux, jusqu’à leur rupture et la courte conversation qu’ils ont eue après La Bachelorette spécial. Et comme Devin l’a noté, il avait une raison très précise pour partager tous les messages privés.

« Je ne cherche en aucun cas à dénoncer Jenn de quelque façon que ce soit », a-t-il assuré aux téléspectateurs. « Je ne cherche en aucun cas à m’en prendre à elle ou à dire quoi que ce soit de négatif à son sujet. Tout ce que j’essaie de faire ici, c’est de montrer qu’il s’agissait d’une relation à double sens, et je pense que nous pourrions tous deux être tenus responsables. »

Et quand il s’agit de son comportement pendant Après la rose finaleDevin a expliqué qu’il n’avait aucune idée de ce qui allait se passer sur scène et qu’il pensait en fait que les ex étaient en bons termes.

« Je n’avais aucune idée de ce qui avait été dit avant d’arriver à ce point », se souvient-il. « Tout ce dont nous avons parlé après la rupture m’a amené à croire que nous étions en bons termes. »