Devin Nunes POURsuivant Rachel Maddow et MSNBC, affirment avoir un « parti pris extrême » et une « mauvaise volonté » concernant le buste narratif de la collusion russe – RT USA News

Le représentant Devin Nunes (R-Californie) a déposé une plainte contre NBCUniversal et l’animatrice de MSNBC Rachel Maddow, affirmant qu’ils nourrissent une « hostilité institutionnelle » à son égard.

Les avocats de Nunes soutiennent dans le procès, déposé à Sherman, au Texas, que le parti pris de Maddow contre leur client découle du fait qu’il est devenu « le sceptique le plus en vue dans l’actualité marquante du Congrès de Maddow de 2017 à 2019 : que la campagne Trump s’est entendue avec les Russes pour pirater les élections présidentielles de 2016 ».

Maddow était l’une des voix médiatiques les plus virulentes suggérant, sans aucune preuve tangible, que Donald Trump s’était entendu avec la Russie pour influencer d’une manière ou d’une autre l’élection présidentielle de 2016.





Nunes désigne spécifiquement un segment de l’émission de Maddow le 18 mars comme catégoriquement faux.

Dans le segment, Maddow a fait valoir que Nunes n’avait pas remis aux autorités un colis qu’il avait reçu d’un agent russe présumé.

« Il a refusé de le remettre au FBI, ce que vous devriez faire si vous obtenez quelque chose de quelqu’un qui est sanctionné par les États-Unis en tant qu’agent russe », a-t-il ajouté. Maddow s’est disputé au sujet du paquet, selon le procès.

Le problème, selon Nunes, est qu’il a remis le paquet et que MSNBC ne l’a jamais appelé pour commenter l’histoire. Lui et ses avocats affirment que le réseau et Maddow ont sciemment menti pendant le segment pour correspondre à leur récit.

Le colis en question aurait été similaire à celui envoyé à d’autres républicains par le législateur ukrainien Andrii Derkach. Nunes n’a pas voulu confirmer ce qu’il y avait dans le paquet, mais a fait valoir que Maddow essayait de le lier à un complot électoral qui n’a jamais été prouvé.

Le membre du Congrès a déclaré que les critiques de Maddow à son égard s’étendaient bien au-delà d’une histoire, car elle a demandé qu’il soit déchu de ses habilitations de sécurité, démis de ses fonctions au sein du comité, et elle a insinué qu’il avait commis une trahison avec ses revendications électorales.





Ce n’est pas la première fois que Nunes sollicite un recours juridique contre les médias. Il a eu trois poursuites judiciaires lancées par des juges au cours de la dernière année, contre CNN, le Washington Post et Twitter.

La poursuite sur Twitter concernait des comptes parodiques de Nunes – avec des noms comme « Devin Nunes’ Cow » et « Devin Nunes’ Mom » – qu’il n’a pas réussi à supprimer de la plate-forme.

La confiance de Nunes dans son dernier costume ne semble cependant pas ébranlée. Il demande à un jury de déterminer les dommages-intérêts non spécifiés auxquels il a droit en se fondant sur « insulte, douleur, gêne, humiliation, souffrance morale et atteinte à sa réputation ».

