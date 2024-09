Devin Heroux de CBC Sports recevra une médaille pour sa « couverture sportive de qualité supérieure, enthousiaste et empathique »

Les athlètes et les entraîneurs doivent être considérés avant tout comme des êtres humains qui accomplissent des choses sportives extraordinaires.

C’est ce que croit Devin Heroux, journaliste principal de CBC Sports, lorsqu’il s’entretient avec eux lors des Jeux olympiques, paralympiques ou ailleurs, et lorsqu’il partage ses réflexions sur les médias sociaux.

« Je ne saurai jamais ce que c’est que de nager aussi vite que Summer McIntosh ou de sprinter aussi vite qu’André De Grasse, mais je sais ce que signifie gagner et je sais ce que signifie perdre. Et ils le savent aussi », a déclaré Heroux cette semaine, après son retour récent de Paris après avoir couvert ses quatrièmes Jeux olympiques et paralympiques consécutifs.

« Lorsque nous prenons conscience de l’humanité qui habite les athlètes et que nous l’apprécions, je pense que nous pouvons leur parler différemment et leur poser des questions plus réfléchies. En retour, nous obtenons des moments plus beaux, plus vulnérables et plus révélateurs qui permettent au public de les apprécier d’une manière très humaine. »

Héroux et 58 autres personnes recevront vendredi à la Citadelle de Québec la Médaille du couronnement du roi Charles III pour avoir apporté une contribution significative au Canada, à une province, à un territoire, à une région ou à une communauté, ou pour avoir réalisé à l’étranger des réalisations qui font honneur au pays.

Originaire de Saskatoon, il est reconnu par le bureau du roi Charles III dans la catégorie de la diversité et de l’inclusion pour avoir fourni « une couverture sportive professionnelle de qualité supérieure, enthousiaste et empathique en tant que journaliste multiplateforme senior ».

La remise de la médaille aura lieu vendredi, sous la direction de la gouverneure générale du Canada, la très honorable Mary Simon. La gouverneure générale est l’une des nombreuses personnes à proposer la médaille, et 30 000 personnes au total en seront les finalistes.

Honoré et touché par cette reconnaissance, Héroux, âgé de 37 ans, a souligné qu’il s’agissait d’une « célébration de ceux à côté desquels j’ai travaillé et de tous les athlètes qui ont partagé leur victoire et leur défaite avec moi ».

« Je suis également très reconnaissante que la gouverneure générale Mary Simon reconnaisse l’importance de la diversité et de l’inclusion dans le journalisme sportif. Pendant longtemps, des mots comme inclusion, empathie et compassion ont été considérés comme tabous dans le journalisme sportif. Et je pense que les athlètes et le public ont été desservis à cause de cela. »

Héroux partage un moment d’après-course avec le sprinteur canadien André De Grasse aux Jeux olympiques de Paris en août. (Michel Aspirot/CBC)

« La peur et le doute » font leur apparition sur le marché du travail

Régulièrement, Heroux rappelle à ses 89 000 abonnés sur X/Twitter et à d’autres qu’il est l’un des rares journalistes sportifs nationaux ouvertement homosexuels. Il l’a fait en juin avant d’animer une table ronde sur le sport et la sexualité dans le cadre de la Pride.

Mais il n’a pas toujours ressenti ce niveau de confort. Heroux se souvient de « la peur et du doute » lorsqu’il a fait ses débuts dans le milieu comme assistant en information sportive à l’Université de la Saskatchewan.

« J’étais en train de me confronter à ma sexualité et à ce que cela pouvait représenter d’être journaliste sportif en tant qu’homme gai en Saskatchewan », se souvient Heroux, qui a couvert les équipes de football et de basket-ball des Huskies. « En décembre 2007, j’ai écrit un article de coming out en tant que rédacteur sportif du Sheaf, le journal étudiant. Après réflexion, je n’étais probablement pas prêt à être aussi ouvert et révélateur sur ma vie personnelle.

« Mais j’avais le sentiment que c’était important parce que j’étais inquiet pour mon avenir en tant que journaliste sportif gay. Je pensais que si je pouvais montrer aux autres dans ma situation qu’ils pouvaient être eux-mêmes dans le paysage sportif et peut-être réussir, ils seraient un peu plus courageux et auraient un peu plus confiance en eux. »

Des années plus tard, c’est en restant lui-même que la couverture et les entrevues d’Heroux trouvent un écho auprès des Canadiens, selon le directeur général de CBC Sports, Chris Wilson.

VIDÉO | Heroux parle à McIntosh après sa 3e victoire olympique à Paris :

Regardez l’interview de Summer McIntosh après sa troisième médaille d’or olympique, établissant un record canadien La nageuse canadienne de 17 ans Summer McIntosh s’entretient avec Devin Heroux de CBC Sports après avoir remporté l’or au 200 m quatre nages individuel, sa troisième médaille d’or à Paris 2024.

« Il est enthousiaste, curieux et empathique dans la vraie vie et lorsque la caméra s’allume ou lorsqu’il écrit une histoire, c’est toujours exactement ce qu’il est. C’est rafraîchissant », a déclaré Wilson.

« Je pense que toute notre équipe à CBC Sports est très fière de voir Devin reconnu par le gouverneur général. Je sais que je le suis. »

Heroux a travaillé à CBC Saskatchewan pendant deux ans à partir de 2010 et à la salle de presse de Calgary de 2012 à 2015. Il a déménagé à Toronto en 2016, se joignant à CBC News et The National, et à CBC Sports un an plus tard.

« J’ai eu la chance de voyager dans toutes les régions du Canada et du monde pour partager les histoires des athlètes », a déclaré Heroux. « Les réactions du public, les commentaires, les lettres et l’intérêt pour nos athlètes alimentent mon désir de le faire au plus haut niveau, jour après jour. »