Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko: le gagnant pourrait affronter Shakur Stevenson ensuite | Nouvelles de boxe

Devin Haney pourrait assurer un autre super combat contre Shakur Stevenson s’il conserve ses titres mondiaux incontestés des poids légers, mais ce serait une « grosse erreur » de regarder au-delà de Vasiliy Lomachenko, a déclaré le président de Top Rank, Todd DuBoef.

Haney défend ses ceintures WBC, WBA, IBF et WBO contre Lomachenko à Las Vegas aux premières heures de dimanche matin, en direct sur Sky Sports.

DuBoef pense que la victoire sur la star ukrainienne serait la plus belle réalisation de la carrière en plein essor de Haney et pourrait assurer un affrontement massif contre l’ancien roi unifié des super-plumes Stevenson.

« Loma dit qu’il est à 100% et le meilleur qu’il puisse être. Donc, si Haney peut éliminer Lomachenko à son meilleur, je pense que c’est une très, très grande marque à accomplir pour Devin », a déclaré DuBoef.

Image:

Haney affronte Lomachenko avec quatre titres mondiaux en jeu





« Devin, nous l’avons vu, il a une grande taille, une grande vitesse, un bon jeu de jambes, des mains très rapides. Mais c’est la matrice, vous ne savez pas dans quoi vous êtes.

« Il va beaucoup apprendre samedi soir, s’il ne l’a pas déjà fait. Parce qu’il va obtenir une maîtrise de l’un des grands combattants de notre époque.

« Écoutez, absolument [Stevenson to face the winner makes sense].

« Avec Devin Haney, il est si gros, peut-il rester à 135 livres? Ou saute-t-il jusqu’à 140 livres? Et nous sommes également chargés à 140 livres et il y a des opportunités là-bas.

« Donc, je pense que du point de vue de la boxe pure, voir Devin et Shakur est un combat naturel et naturel.

« Cela aurait été comme Mayweather et Mosley à leur apogée, ce que nous n’avons pas compris.

Image:

Shakur Stevenson est un adversaire potentiel pour le vainqueur de Haney contre Lomachenko





« C’est ce type de combat, et ils se connaissent bien. J’adore faire ce type de combats, mais nous verrons ce qui se passera avec le résultat et comment les deux combattants se sentent et comment Lomachenko se sent.

« Nous devons lire un peu mieux la pièce et décider de faire des mouvements avec les combattants, plutôt que de forcer quelque chose qu’ils ne veulent pas vraiment. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Haney et Lomachenko ont échangé des mots passionnés cette semaine



Le règne dominant de Lomachenko en tant que champion unifié a été interrompu brutalement par une défaite choc contre Teofimo Lopez en 2020.

Mais le gaucher extrêmement doué a répondu avec trois victoires consécutives, et DuBoef insiste sur le fait que Lomachenko est capable de livrer une autre victoire de masterclass contre Haney ce week-end.

« C’est une grosse erreur [to write off Lomachenko], » il a dit.

« C’est facile, c’est comme si vous aviez la nouvelle voiture brillante et que vous sautiez dessus, mais que vous oubliez ce bourreau de travail qui a été si bien conduit pendant une décennie. Vous oubliez si vite.

« Je n’oublierais pas Loma. Il fait des choses sur le ring que nous n’avons jamais vues. Le jeu de jambes, la capacité de lancer des coups de poing sous tous ces angles différents. Et je ne suis pas sûr que Haney ait vu quelque chose comme ça, car la plupart des combattants ont Je n’ai pas vu ce que Loma peut faire.

Image:

Lomachenko ne devrait pas être radié, déclare le président de Top Rank, Todd DuBoef





« Nous parlons de moments spéciaux et de combats spéciaux, et je pense qu’il y a de nombreuses implications ici.

« Mais tout d’abord, vous parlez de tout le matériel. Et c’est l’un de ces moments importants où quelqu’un est capable d’unifier tous les titres et de détenir tous les titres.

« Et puis nous parlons des meilleurs combattants des meilleurs. Et les gars qui se déplacent parfois un peu, et esquivent et se faufilent à l’extérieur du ring pour ne pas avoir à esquiver et à tisser le type de boxeurs le plus dangereux et le plus mortel qui soit si dynamique.

« Loma et Haney ont tous deux quelque chose à prouver.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant lors des grandes arrivées, Lomachenko et Haney ont tous deux reconnu l’ampleur du concours incontesté des poids légers de samedi



« Loma a fait cela en tant qu’amateur et tout au long de son ascension fulgurante en tant que pro, mais il lui manque toujours la seule chose qu’il voulait, à savoir tous les titres.

« Et Haney est venu en tant que jeune enfant et a pu capturer le moment où il l’a fait : aller deux fois en Australie et remporter ces titres.

« Donc, je pense que cela a tous les ingrédients d’un combat incroyable, et je suis vraiment, vraiment fasciné, parce que je ne sais pas qui gagne. Je peux le voir se produire pour l’un ou l’autre des gars. »

Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko est en direct sur Sky Sports, à partir de 1h du matin dimanche