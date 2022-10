Devin Haney surclasse George Kambosos Jr. pour rester le champion incontesté des poids légers | Nouvelles de boxe

Devin Haney reste le champion incontesté de boxe légère après avoir surclassé l’ancien tenant du titre George Kambosos Jr. encore une fois à Melbourne.

Malgré une coupure sur le côté droit de son visage lors du huitième tour, Haney, 23 ans, a dominé dimanche tout en réclamant une décision unanime aux points sur l’Australien.

L’Américain invaincu a remporté 29 combats, dont 15 par KO, et détient les ceintures légères unifiées WBA, IBF, WBO et The Ring.

Boxant depuis le coin rouge, l’Australien a bien commencé le combat, épinglant son rival dans les cordes avec une rafale de coups de poing peu avant que la cloche ne sonne pour mettre fin au premier round mais l’Américain a bien répondu au round suivant alors qu’il commençait à prendre le contrôle.

Devin Haney dit qu’il croit qu’il est le meilleur au monde et qu’il affrontera tous les arrivants, y compris Vasiliy Lomachenko et Gervonta Davis.



Le résident de Las Vegas a décroché de puissants coups de poing au troisième tour et semblait de plus en plus à l’aise à la fois en attaque et en défense, gérant bien sa distance alors que Kambosos Jr. utilisait son coup gauche avec beaucoup d’effet.

Il a pu étendre son avance au cinquième tour – malgré que le boxeur basé à Sydney ait décroché quelques coups de corps décents et après avoir ouvert une coupure sous l’œil gauche des Australiens, Haney a parsemé Kambosos d’une série de coups au septième tour.

Kambosos Jr. a poursuivi le tenant du titre avec vigueur au huitième tour et cela s’est avéré être sa meilleure séquence depuis les dernières étapes du premier tour, mais à ce stade, seul un KO suffirait à lui assurer une victoire en 12- combat rond.

Image:

Haney a bien utilisé sa distance alors que Kambosos Jr. a montré l’efficacité de sa main droite tout au long du combat.





Sentant un possible changement d’élan, la foule de la Rod Laver Arena s’est ralliée à l’Australien, qui a pu ouvrir une coupure sur le côté droit du visage de Haney, mais Haney a répondu en réaffirmant sa supériorité et sa main droite prouvant la différence.

Vainqueur décisif, Haney a reçu un verdict de 118-109 par un juge, tandis que les deux autres juges l’ont noté 118-110.

“J’y suis allé et je savais qu’il cherchait le jab. Nous voulions montrer d’autres outils dans mon arsenal. Je pense que la main droite a gagné le combat ce soir”, a déclaré Haney.

“C’est un guerrier. Je tire mon chapeau à George Kambosos et à tous les Australiens qui sont sortis.”

Haney a hâte d’affronter le légendaire Vasiliy Lomachenko ensuite



Une deuxième défaite consécutive soulève des questions sur l’avenir du boxeur de 29 ans connu sous le nom de Ferocious Kambosos, qui est tombé à un dossier de 20-2 avec la défaite.

Kambosos a déclaré dans l’introduction de leur deuxième combat qu’il prendrait sa retraite s’il était à nouveau battu par Haney, bien qu’il soit revenu plus tard sur cette déclaration après le combat.

“C’est un grand combattant. Pour moi, avoir le courage de repartir avec lui”, a déclaré Kambosos Jr.

“Il m’a donné une bonne leçon de boxe au premier tour. C’est un homme habile. J’ai fait de mon mieux. J’ai essayé mon cœur ce soir. Mais ce gars va être là pendant longtemps.

“Je lui ai donné un grand défi. Un grand combat sur 24 rounds. Il est l’un des meilleurs au monde en boxe, pas seulement dans cette division.”

Haney a hâte d’affronter le légendaire Vasiliy Lomachenko et il pense que cette victoire l’a mis au bord d’un combat à succès avec le double champion olympique.

“Je devrais certainement être dans le classement livre pour livre”, a-t-il ajouté.

“Nous voulons combattre les meilleurs combattants du monde.

“Je crois que je suis le meilleur combattant du monde, alors quel que soit le prochain, amenez-le.”