Devin Haney réfléchit à la prochaine étape après avoir battu Vasiliy Lomachenko | Shakur Stevenson lance un appel | Nouvelles de boxe

Alors, quelle est la prochaine étape pour Devin Haney ?

Bien que l’équipe de l’adversaire vaincu Vasiliy Lomachenko envisage de faire appel du résultat de la confrontation incontestée du titre des poids légers de samedi qui a vu Haney conserver les quatre ceintures via une décision unanime controversée, l’Américain invaincu envisage déjà son prochain défi.

La plus grande décision à laquelle Haney – maintenant 30-0 (15) – est confronté est de savoir s’il reste léger ou passe au super-léger à la recherche de plus de ceintures et après le combat samedi, le joueur de 24 ans n’a rien exclu. .

Devin Haney a remporté une décision unanime serrée contre Vasiliy Lomachenko après un combat hautement compétitif à Las Vegas



« Moi et mon équipe allons rentrer à la maison, regarder le combat et y réfléchir », a déclaré Haney, qui a ajouté qu’il avait toujours été difficile pour lui de prendre du poids à la limite des poids légers de 135 livres.

« Je suis à 135 depuis très, très longtemps. C’est mon 30e combat. Je suis ici à 135 depuis l’âge de 16 ans.

« Nous allons retourner au labo et voir ce qui se passe ensuite. »

Une confrontation potentielle avec le vainqueur de l’affrontement du mois prochain entre le champion écossais WBO Josh Taylor et Teofimo Lopez se profile si Haney choisit de passer à 140 livres.

Devin Haney a fait allusion aux problèmes de prise de poids après sa difficile victoire sur le « futur temple de la renommée » Vasiliy Lomachenko



Rester en poids léger, quant à lui, ouvrirait la porte à un combat entièrement américain avec Shakur Stevenson ou Gervonta ‘Tank’ Davis.

Pour sa part, Haney pense que lui et le destructeur Davis, qui a enregistré 27 arrêts au cours d’une carrière professionnelle invaincue de 29 combats, sont destinés à se rencontrer à un moment donné.

« J’ai prouvé que je suis nul dans le sport de la boxe et que les gens veulent me voir », a déclaré Haney.

« Moi et Tank est un combat massif et ça va arriver plus tôt que tard. »

Vasiliy Lomachenko n’a pas pu retenir ses émotions après avoir perdu une décision douloureuse contre Devin Haney pour tous les titres mondiaux des poids légers



Stevenson était au bord du ring à Las Vegas pour le combat contre Lomachenko et faisait partie de ceux qui affirmaient que l’Ukrainien aurait dû obtenir le feu vert des juges plutôt que de Haney.

Le médaillé d’argent olympique de 2016, qui a compilé un dossier parfait de 20-0 avec 10 arrêts depuis qu’il a rejoint les rangs payés, n’a rien vu qui le dérangeait indûment dans l’arsenal de Haney et a appelé le roi incontesté à lui faire face ensuite.

« Faisons en sorte que cela se produise – je pense que cela devrait arriver ensuite », a déclaré Stevenson. « Je pense que Devin n’est pas à mon niveau et je vais le montrer.

« J’ai l’impression que c’est un combattant coriace, mais c’est un haut niveau de compétence en moi et j’ai l’impression qu’il n’est pas à mon niveau.

Shakur Stevenson a senti que Vasiliy Lomachenko avait décroché les coups les plus nets contre Devin Haney et a accusé le champion incontesté de le fuir.



« Je ne peux pas attendre. »

Stevenson, ancien champion du monde unifié des super-poids plume, a ses propres ambitions et devenir le premier boxeur à en mettre un dans la colonne «L» pour Haney le mettrait certainement sur la bonne voie pour les atteindre.

« Mon objectif ultime est d’être l’un des meilleurs combattants à avoir jamais réussi et d’écrire mon nom dans les livres d’histoire avec [Muhammad] Ali, Floyd [Mayweather]Sugar Ray Robinson, Andre Ward – tous ces gars-là », a déclaré Stevenson Sky Sports Nouvelles.

« Je veux juste atteindre les niveaux auxquels ils étaient. »