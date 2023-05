Devin Haney prêt à «choquer le monde» contre Vasiliy Lomachenko et à prouver le potentiel n ° 1 livre pour livre | Nouvelles de boxe

Devin Haney insiste sur le fait qu’il est à un « niveau différent » alors que le champion invaincu et incontesté des poids légers vise la reconnaissance livre pour livre face à Vasiliy Lomachenko à Las Vegas samedi soir.

Haney cherche à cimenter son héritage lorsqu’il monte sur le ring au MGM Grand avec l’un des plus grands de tous les temps dans ‘The Matrix’ Lomachenko, en direct sur Sports du ciel aux premières heures du dimanche matin.

« Je pense que ce combat va me placer beaucoup plus haut sur la liste livre pour livre », a déclaré Haney Sports du ciel. « Cela va me solidifier en tant que vrai champion. Véritable incontesté, l’homme de la division et l’un des meilleurs combattants du monde entier. »

« The Dream » est là pour faire une déclaration et faire taire certains des opposants avec une performance déterminante pour sa carrière, et a ajouté : « Je veux choquer le monde et montrer au monde à quel point je suis vraiment génial. Je veux que le monde donne moi je suis juste dû après ce combat et je crois au battage médiatique de Devin Haney. »

Lomachenko cherchera à récupérer la suprématie des poids légers lorsqu’il affrontera l’invaincu Haney pour ses titres WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring.

Devin Haney et Vasiliy Lomachenko se sont affrontés avant leur combat pour la suprématie des poids légers samedi



L’Ukrainien a perdu trois des titres des poids légers contre Teofimo Lopez, alors invaincu à New York, en octobre 2020, et vise maintenant un retour au sommet de la boxe. Ce combat sera son premier impliquant un titre mondial en près de trois ans, avec un étonnant 14 de ses 15 combats avant la défaite de Lopez, tous impliquant un honneur mondial.

Le double médaillé d’or olympique se lance dans un combat pour le titre en tant qu’outsider pour la première fois de sa carrière professionnelle, mais malgré des combats à succès contre Gervonta Davis et Shakur Stevenson à l’horizon, Haney ne regarde pas au-delà de son adversaire légendaire.

« Nous devons d’abord dépasser Loma, c’est l’objectif principal. Je ne peux pas le dépasser », a déclaré Haney.

« Une fois que je serai victorieux et que j’aurai réalisé une excellente performance, nous divertirons tous les combats qui ont du sens. Mais mon objectif principal en ce moment est Loma. »

Stevenson est également un olympien à succès, remportant une médaille d’argent à Rio 2016, et après que le combat entre les deux a été rendu public, Haney est conscient de l’intérêt et est ouvert au combat potentiel.

« Nous nous battons tous les deux depuis que nous sommes enfants. J’ai eu le meilleur de lui parfois, il a eu le meilleur de moi. Nous sommes beaucoup plus âgés maintenant, mais ce combat peut être un combat à l’avenir », a déclaré Haney.

Après avoir arrêté Shuichiro Yoshino, Shakur Stevenson appelle le champion incontesté des poids légers Devin Haney



À l’approche de la deuxième défense de sa couronne unifiée, Haney comprend l’habileté de Lomachenko mais pense qu’il est le meilleur homme et a hâte de mettre les sceptiques au repos samedi.

« Loma est un combattant de qualité. Il a fait ses preuves à maintes reprises. Mais vous savez, je suis juste différent », a ajouté Haney.

« Je suis différent de tous ces autres gars qu’il a combattus et je suis à un niveau différent de tous ces gars qu’il a combattus, et je vais le lui montrer.

« Il aura une surprise le 20 mai [given] quelle vitesse, quelle habileté, quelle puissance et quelle explosivité j’ai sur le ring. »

Haney n’est pas étranger aux grands défis. Plutôt que d’emprunter la voie olympique conventionnelle, lui et son père et entraîneur, Bill Haney, ont décidé qu’il valait mieux devenir professionnel dès l’âge de 17 ans et traverser la frontière mexicaine afin de se battre pour gagner sa vie.

S’exprimant lors des grandes arrivées, Vasiliy Lomachenko et Devin Haney ont tous deux reconnu l’ampleur du concours incontesté des poids légers de samedi à Las Vegas.



« Mon itinéraire était différent de celui d’un combattant régulier », a déclaré Haney. « J’ai suivi un chemin différent, mais je suis sorti vainqueur, alors je remercie Allah pour cela; de m’avoir guidé et de m’avoir surveillé tout au long de ce voyage et de continuer à me surveiller. »

Ces combats étaient souvent contre des vétérans chevronnés qui avaient entre 20 et 30 ans. Après avoir acquis une expérience professionnelle au Mexique, Haney a pu se tourner vers le circuit américain et poursuivre sa course dominante.

Haney reconnaît que son parcours a peut-être été différent de celui d’autres talents américains, et il est reconnaissant de la façon dont le voyage s’est déroulé jusqu’à présent.

Il a déclaré: « Même si mon parcours a été différent, a commencé au Mexique en combattant dans des bars, je suis toujours sorti vainqueur et chaque jour je m’améliore. Je suis juste heureux d’être sur cette grande scène et capable pour me préparer à faire mes preuves et à quel point Allah m’a rendu grand.

« Cela semble définitivement irréel, surréaliste parfois, mais c’est là que j’ai travaillé si dur pour arriver ici et je travaille encore plus dur pour rester, alors connectez-vous le 20 mai et vous verrez à quel point Devin Haney est génial. »

Alors que samedi soir approche à grands pas, le plus grand test de The Dream à ce jour en tant que professionnel est imminent, et une défaite à ce moment charnière de sa carrière pourrait devenir un cauchemar. Celui qu’il espère éviter.