Devin Haney poursuit Ryan Garcia pour coups et blessures, fraude et rupture de contrat

Devin Haney a intenté une action en justice contre Ryan Garcia vendredi à New York, réclamant des dommages-intérêts pour coups et blessures, fraude et rupture de contrat en relation avec la violation du dopage de Garcia après leur combat pour le titre en avril à Brooklyn, New York, selon des documents judiciaires obtenus par ESPN.

Garcia a terrassé Haney à trois reprises lors d’une victoire par décision majeure, mais ce résultat a ensuite été annulé en non-contestation après que Garcia ait été testé positif à l’ostarine, un médicament améliorant la performance. Le boxeur vedette a été suspendu un an et condamné à une amende de plus de 1,2 million de dollars après avoir conclu un accord avec la commission.

Haney demande des dommages-intérêts non précisés et allègue que Garcia a commis des coups et blessures parce que « son concours était limité à un combat organisé équitablement et selon les règles ».

« Bien que Devin Haney ait accepté de participer à un combat contre Garcia, à aucun moment il n’a accepté de s’engager dans un combat contre un individu qui avait pris un médicament améliorant la performance », indique le procès.

Haney, 25 ans, a également affirmé que Garcia avait commis une fraude parce qu’il « avait déclaré qu’il avait essayé de prendre du poids et avait échoué ». Garcia pesait 143,2 livres pour un combat disputé à 140 pour le titre WBC junior des poids welters de Haney.

Le combat n’a eu lieu qu’après que Haney a accepté un accord après la pesée et que Garcia n’était pas éligible pour remporter le titre. Garcia, 26 ans, a affirmé plus tard qu’il avait volontairement manqué de poids.

« Haney ne se serait jamais battu contre un boxeur positif à la DEP », selon le procès.

Le procès nomme également le promoteur de Garcia, Golden Boy Promotions d’Oscar De La Hoya. Haney demande un compte rendu complet de l’événement, comprenant des preuves à l’appui des dépenses. Haney avait droit à 47 % des bénéfices de l’événement.

Bien que Golden Boy Promotions n’ait pas répondu au procès, Garcia a riposté sur les réseaux sociaux.

« Je suis poursuivi pour avoir fait mon travail », a écrit Garcia sur Instagram. « Ce combat a fait l’objet d’un documentaire Netflix, mais celui-ci est la finale. Votre Honneur, il lutte simplement contre le syndrome du crochet gauche. »

Bill Haney, le père et entraîneur de Devin, est carrément dans le coin de son combattant.

« Il ne s’agit pas seulement de Devin, ni du championnat, ni des conneries qu’il a faites ; il s’agit du sport et de ce qui est bien et de ce qui ne va pas », a déclaré Bill Haney à ESPN. « … Ils disent le crochet gauche, le crochet gauche, le crochet gauche. Et nous disons que c’était de la drogue.

« Alors pourquoi Ryan Garcia irait-il, plaiderait-il coupable et n’indemniserait-il pas Devin mais tromperait-il également les gens ? Oscar De La Hoya reçoit 1 million de dollars d’amende, alors pourquoi recevrait-il 1 million de dollars et pas Devin ? … Comment Golden Boy peut-il le faire ? bénéficier de la décision ? »

Garcia (24-1, 20 KO) est éligible pour une réintégration en avril. Haney (31-0, 15 KO) n’a pas de combat prévu et n’a pas concouru depuis le combat.