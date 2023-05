Devin Haney contre Vasiliy Lomachenko Livestream: Quand ça commence et comment regarder

Voir sur ESPN ESPN Plus Regardez le combat Haney contre Lomachenko aux États-Unis pour 60 $ Voir maintenant Maintenant Regardez Haney contre Lomachenko au Royaume-Uni à partir de 12 £ Voir sur TSN TSN Plus Regardez Haney contre Lomachenko pour 20 $ CA par mois

C’est une confrontation de division tant attendue de 135 livres à Las Vegas ce soir, alors que Devin Haney place ses titres incontestés des poids légers en jeu contre Vasiliy Lomachenko.

L’épreuve de force de samedi marque la première apparition du combattant de San Francisco Haney sur le ring depuis ses deux combats contre George Kambosos Jr. en Australie l’année dernière, qui l’ont vu ajouter les titres WBA, IBF et WBO à la ceinture WBC qu’il détient depuis 2019.

La star ukrainienne Lomachenko était largement considérée comme l’un des meilleurs boxeurs livre pour livre au monde, seulement pour voir sa carrière dérailler après une défaite fracassante contre Teofimo Lopez en octobre 2020.

Le joueur de 35 ans a depuis effectué un retour impressionnant après cette défaite dévastatrice, avec une grande victoire sur Jamaine Ortiz en octobre sur des points l’année dernière, jetant les bases du combat pour le titre de ce soir – ainsi qu’un sort servant de volontaire de défense territoriale pour son pays après l’invasion russe.

Voici tous les détails du grand combat de ce soir, y compris l’heure de début, comment le regarder et plus encore.

Devin Haney contre Vasiliy Lomachenko date et heures de début

Haney contre Lomachenko a lieu ce soir, le 20 mai, au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

L’événement devrait commencer à 22 h HE (19 h PT) avec la carte principale commençant vers 12 h HE (21 h PT). Le timing est sujet à changement pour la carte principale en fonction de la durée des combats undercard.

Comment regarder Devin Haney contre Vasiliy Lomachenko de n’importe où

Si vous ne parvenez pas à voir Haney contre Lomachenko localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le combat – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour en cryptant votre trafic, et c’est aussi une excellente idée si vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. Donc, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a bloqué avec une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

ExpressVPN

Comment regarder Haney contre Lomachenko aux États-Unis

Le grand combat de samedi est disponible en streaming aux États-Unis via le paiement à la séance sur ESPN Plus.

Le service de streaming autonome d’ESPN coûte 10 $ par mois ou 100 $ pour un abonnement annuel, avec des frais PPV supplémentaires de 60 $ pour regarder ce combat massif. Lisez notre revue ESPN Plus.

Comment regarder Haney contre Lomachenko au Royaume-Uni

Si vous vivez au Royaume-Uni, le combat Haney contre Lomachenko est une exclusivité en direct pour Sky Sports. Vous pourrez regarder sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Action sans frais PPV supplémentaires. Cela signifie également que vous pouvez regarder toute l’action de Las Vegas via le service de streaming autonome de Sky, Now TV. La carte principale devrait commencer vers 5 h 00 BST le dimanche matin.

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) offre un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ ou vous inscrire à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois dès maintenant.

Comment regarder Haney contre Lomachenko au Canada

Pour les fans de combats canadiens, le grand combat pour le titre de samedi est disponible pour regarder via le service de streaming TSN Plus, sans frais PPV supplémentaires pour les abonnés. Les abonnés au câble TSN existants peuvent quant à eux regarder sans frais supplémentaires en utilisant les coordonnées de leur fournisseur de télévision.

TSN Plus est un nouveau service de streaming direct, offrant une couverture exclusive du golf PGA Tour Live, des matchs de la NFL, de la F1, de Nascar et des quatre tournois de tennis du Grand Chelem. Idéal pour les coupe-câbles, le service est au prix de 20 $ CA par mois ou 200 $ CA par an.

Comment regarder Haney contre Lomachenko en Australie

Les fans de boxe australiens peuvent diffuser cet affrontement via Main Event PPV sur le service de streaming Kayo Sports, et vous n’avez pas besoin d’être abonné pour regarder le combat. La carte principale devrait commencer vers 14 heures AEDT le dimanche après-midi.

Un abonnement Kayo Sports commence à 25 AU $ par mois et vous permet de diffuser sur un seul écran, tandis que son niveau Premium coûte 35 AU $ par mois pour une visualisation simultanée sur jusqu’à trois appareils. Le service vous donne accès à un large éventail de sports, notamment la F1, la LNR, la NFL, la F1, la LNH et la MLB, et il n’y a pas de contrat de verrouillage. Cependant, vous n’avez pas besoin d’un abonnement pour regarder ce combat, avec cet affrontement de titre léger disponible en achat autonome pour 60 AU $.

