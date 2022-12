Devin Haney contre Vasiliy Lomachenko combat incontesté pour le titre des poids légers «essentiellement fait», déclare le promoteur Bob Arum | Nouvelles de boxe

Le prochain combat de Devin Haney, une défense de son championnat incontesté des poids légers contre Vasiliy Lomachenko, est «essentiellement fait», a déclaré le promoteur Bob Arum Sports du ciel.

Dans une superlative 2022, la star américaine invaincue Haney a battu à deux reprises George Kambosos en Australie, unifiant les quatre titres majeurs des poids légers lors de leur premier combat, puis défendant sa couronne incontestée.

Cependant, l’ancien champion des poids légers Lomachenko est revenu au combat en octobre, après avoir servi en Ukraine lorsque la Russie a envahi son pays plus tôt cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Vasiliy Lomachenko a été obligé de travailler très dur alors qu’il battait Jamaine Ortiz aux points pour organiser un combat avec le champion incontesté Devin Haney ensuite



Lomachenko a battu Jamaine Ortiz dans un affrontement passionnant de 12 rounds au Madison Square Garden pour se rétablir maintenant comme l’un des principaux prétendants dans la division des 135 livres.

Le promoteur de Top Rank, Bob Arum, a révélé que Haney contre Lomachenko aura lieu en 2023.

“Ce combat est essentiellement fait. Nous recherchons le site et la date et cela sera annoncé sous peu”, a déclaré Arum. Sports du ciel. “J’ai déjeuné avec Bill Haney, le père de Devin et Devin nous a rejoints et ils sont tous prêts.

“Ce sont des gens adorables. Ce combat aura lieu avant ou juste après le Ramadan. Parce que Devin est un musulman religieux et donc nous ne pouvons pas le faire pendant le Ramadan mais nous pourrions le faire avant ou après. J’ai donc discuté de tout cela avec les Haney”, a poursuivi Arum.

“Mais ils sont à bord pour le combat.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Devin Haney a produit un affichage encore plus convaincant, laissant George Kambosos Jr meurtri et ensanglanté à la cloche finale



Il y a des combats passionnants à faire dans cette catégorie de poids, Shakur Stevenson passant également à 135 livres en 2023.

“Il y a beaucoup de bons jeunes combattants”, a noté Arum. “Tous de très bons poids légers. La division des poids légers est bien vivante.”

Haney est cependant gros pour le poids et il devrait passer à 140 livres après son combat contre Lomachenko.

Arum pense qu’il pourrait se lancer directement dans un combat ultra-léger avec Teofimo Lopez, l’homme qui a bouleversé Lomachenko en 2020.

Image:

Lomachenko est revenu à la boxe pour battre Jamaine Ortiz (Photo : Mikey Williams/Top Rank)





« Regis Prograis est une possibilité [for Lopez]. Il existe d’autres possibilités pour Teofimo. L’une des choses est pour lui de prendre un autre combat et, si Haney bat Lomachenko, que Haney combatte Teofimo dans un combat sans titre. Ce serait un gros combat. Il y a donc beaucoup de façons de faire avec ces gars-là”, a expliqué Arum.

Alors que Tyson Fury est sur le point de finaliser sa confrontation des poids lourds avec Oleksandr Usyk, Top Rank est déjà impliqué dans un autre combat majeur pour le titre incontesté qui est en train de se dérouler pour l’année prochaine.

“Aussi bonne qu’ait été 2022”, a déclaré Arum, “je pense que 2023 sera meilleure.”