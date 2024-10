Pas besoin de le répéter, mais le voici : Devin Booker écrase absolument le jeu PE. De sa paire All-Star de 1996 la saison dernière aux plus récents « USC Trojans » qu’il a fait vibrer lors de la soirée d’ouverture, sa rotation d’exclusivités a permis au Nike Book 1 de faire la une des journaux entre les sorties au détail. Ce soir, il portait ce qui se situe facilement dans l’échelon supérieur des concepts.

Inspiré de sa Nike Zoom Kobe 1 Protro PE de 2018, le Book 1 émerge dans un coloris par excellence des Phoenix Suns habillé d’une tige entièrement en cuir verni violet avec un logo Swoosh orange vif.

Kobe Bryant a sélectionné manuellement chaque joueur pour recevoir un PE, et Booker était l’un des trois joueurs à obtenir cet honneur raréfié (les deux autres étant Demar DeRozan et Isaiah Thomas). Seul un nombre limité de paires ont été rendues publiques ; Booker en a offert un à PJ Tucker et Kelly Oubre Jr., anciens coéquipiers de l’athlète emblématique. Vous pouvez bien sûr en acheter une paire dès maintenant pour à peu près le même prix qu’une voiture compacte (il y en a une paire sur StockX pour 11 000 $).