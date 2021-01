Devin Booker a récolté 25 points et sept passes pour mener les Phoenix Suns à une victoire de 106-95 contre les Utah Jazz jeudi soir pour leur premier départ 4-1 depuis 2009.

Mikal Bridges et Jae Crowder ont ajouté 16 points chacun pour les Suns. Les Suns ont marqué six joueurs à deux chiffres et n’ont jamais été à la traîne au cours des trois derniers quarts en tirant à 51,5% à 3 points.

Donovan Mitchell a marqué 23 points pour le Jazz. Rudy Gobert a récolté 18 points et 14 rebonds, et Mike Conley a récolté 16 points. Les Jazz ont une fiche de 0-2 à domicile pour débuter la saison 2020-21.

Les tirs à froid des Jazz ont permis aux Suns de prendre de l’avance au deuxième quart. L’Utah a raté 13 tirs au cours du quart et n’a tiré que 39,5% du terrain dans l’ensemble avant la mi-temps.

Phoenix a utilisé une course de 7-0 couronnée par le cavalier fadeaway de Chris Pauls pour prendre une avance de 30-24. Les Suns ont prolongé leur avance à 48-33 à la fin du deuxième quart-temps derrière une rafale de paniers de Cameron Payne. Il a conduit pour un lay-up inversé et a fait une paire de 3 points pour alimenter la majeure partie d’une course de 16-4 qui a donné à Phoenix un avantage à deux chiffres. Jae Crowder a également marqué une paire de paniers pour faciliter la course.

L’Utah a réduit un déficit de 13 points à trois points au début du troisième quart. Conley a déclenché une course de 16-6 avec des tirages dos à dos à 3 points. Gobert l’a ponctué d’un dunk en cours d’exécution qui a réduit l’avance des Suns à 59-56.

Bridges a tenu le Jazz à bout de bras avec son tir extérieur. Il a frappé dos à dos 3 points pour mettre fin à la course des Utahs et a coulé encore deux minutes plus tard pour augmenter l’avance des Phoenix à 70-62.

Phoenix a marqué sur trois possessions consécutives pour terminer le quart et lancer une manche 16-2. Cameron Johnson a fait trois paniers pendant la course, aboutissant à un sauteur qui a permis aux Suns de prendre une avance de 91-70 au début du quatrième quart.

L’Utah a réduit un déficit de 21 points au quatrième trimestre à 98-93 sur Conleys 3 points avec 2:07 à jouer. Mitchell et Conley se sont combinés pour marquer sur cinq possessions consécutives pour ramener le Jazz dans le jeu, mais Utah ne pouvait pas se rapprocher.

TIP INS

Suns: Deandre Ayton a terminé avec neuf rebonds. Paul a mené les Suns avec huit passes décisives. … Phoenix a marqué 34 points de banc au cours des trois derniers quarts après que la deuxième unité soit restée sans but au premier quart.

Jazz: Jordan Clarkson a été sifflé pour une faute technique au deuxième quart après avoir dribblé un arbitre et l’avoir poussé à la suite d’un roulement. Bojan Bogdanovic est allé à 0 sur 5 sur le terrain. L’Utah a marqué 18 points sur 15 revirements.

SUIVANT

Soleils: à Denver vendredi.

Jazz: Accueillez les Los Angeles Clippers vendredi.