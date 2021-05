Devin Booker incite les Phoenix Suns à remporter le premier match contre les Lakers de Los Angeles avec des débuts scintillants en séries éliminatoires | Nouvelles de la NBA

L’atmosphère à la Phoenix Suns Arena était électrique. Jusqu’à la révélation, les chants de «Beat LA» ont retenti dans le stade, si fort qu’ils ont noyé l’AP.

La foule fervente est devenue encore plus bruyante alors que les joueurs des Suns se sont rendus sur le banc à la fin du premier quart-temps, 32-25 à la bonne.

Puis, tout à coup, ces 12 000 fans sont allés au silence. Chris Paul était sous son propre panier après avoir pris contact avec LeBron James, un ami de longue date du meneur des Suns, qui avait écrasé le verre pour une planche et un seau offensifs.

Alors que Paul quittait le tribunal en tenant son épaule droite, une nouvelle réalité sinistre s’est installée. Et si c’était ça? Les séries éliminatoires de Paul sont terminées, juste comme ça. Un flash. Championship espère dans la casserole. Ici, puis reparti.

Heureusement, Paul est retourné à la cour, même s’il ne ressemblait pas du tout à sa personnalité typiquement hypnotique. Il y avait clairement une perte de sensibilité dans sa main droite car le joueur qui ne perd jamais son dribble l’a fait à plusieurs reprises, ainsi que semblant réticent à tirer. Un magnifique milieu de gamme tout droit sorti du manuel de Point God nonobstant.

Pour Phoenix cependant, c’était la nuit pour que leurs deux jeunes stars en plein essor renaissent des cendres passées de leur franchise. Lors de leurs débuts en séries éliminatoires, Devin Booker et Deandre Ayton étaient superbes et avaient l’air de faire partie de cette grande scène. Il est important de noter que ce n’était pas non plus un ancien match éliminatoire. Il s’agissait d’un match de finales de conférence déguisé en ouverture de série du premier tour.

Booker a récolté 34 points (le plus lors de ses débuts en séries éliminatoires dans l’histoire de la franchise), huit passes et sept rebonds dans la soirée. Le joueur de 24 ans était une menace fulgurante et marquante du côté offensif pour les Suns, s’écrasant au panier à chaque occasion, tirant vers le haut pour trois ou remettant intelligemment à un coéquipier chaque fois que cette avenue était refusée. Les Lakers n’avaient tout simplement pas de réponse.

Et puis il y avait Ayton, qui régnait sur les planches à un tel point qu’il donnait l’impression qu’il était le futur attaquant du Temple de la renommée et Anthony Davis, le débutant encore mouillé derrière les oreilles. L’ancien premier choix du général, âgé de 22 ans, est si souvent un grand homme « tranquille » en ce sens qu’il réalise des doubles doubles avec une facilité constante sans jamais avoir vraiment l’air de dominer. Ce n’était pas une telle occasion. La peinture appartenait à lui et à lui seul puisqu’il a marqué 21 points sur 10 tirs sur 11, tout en engloutissant 16 rebonds.

Phoenix Suns Points Rebonds Aide Ponts Mikal dix 4 0 Jae Crowder 8 4 3 Deandre Ayton 21 16 0 Devin Booker 34 7 8 Chris Paul 7 4 8

Il en avait huit sur le côté offensif seul, créant un certain nombre de points de deuxième chance cruciaux pour Phoenix. André Drummond et Davis ont eu respectivement neuf et sept rebonds au total (!).

En vérité, AD ne s’est pas du tout regardé avec seulement 13 points sur 31% de tournage. Il avait -18 sur le terrain, le pire de tous les joueurs. Ayton était de +16 en comparaison et de loin le meilleur grand homme du sol.

les Lakers de Los Angeles Points Rebonds Aide James Lebron 18 7 dix Anthony Davis 13 7 2 André Drummond 12 9 2 Kentavious Caldwell-Pope 7 2 2 Dennis Schroder 14 3 1

Seul LeBron James (18/7/10) a combattu les partants des Lakers, avec Montrezl Harrell et Alex Caruso sur le banc. Le reste de l’équipe ne pouvait tout simplement pas y aller, prouvé par le fait qu’il a fallu attendre cinq minutes après le début de la seconde période pour que quelqu’un d’autre que James frappe un pointeur à trois points.

À ce moment-là, cependant, les Suns arrivaient à la ligne en toute impunité après n’avoir reçu aucun lancer franc au cours des deux premiers trimestres (alors que les Lakers avaient 11-17). C’était tout ce dont ils avaient besoin pour naviguer le reste du chemin. Aucun retour à Los Angeles ne s’est matérialisé et à la fin, l’équipe de Monty Williams avait l’air remarquablement à l’aise en tenant les champions en titre de la NBA à bout de bras.

Cette série n’est en aucun cas terminée, mais pour Phoenix, c’était quelque chose de proche du début parfait. La note finale de 99-90 ne rend pas justice à leur performance; le fait qu’ils aient mené à partir du milieu du premier quart-temps, ont continué à mener avec Paul sur le sol, puis l’ont étendu à 16 une fois de retour, le fait. C’était à deux chiffres la plupart du temps.

Ils sont restés longtemps sans basket-ball en séries éliminatoires dans la vallée. Tant de temps que vous pouviez l’entendre. Grâce à Devin Booker et Deandre Ayton, cette attente en valait la peine avant le match 2.