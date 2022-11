Devin Booker et ses autres ex – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Kendall Jenner et Devin Booker ont commencé à se fréquenter vers avril 2020

Le mannequin et le joueur de la NBA se concentreraient sur leur carrière

Les autres ex célèbres de Kendall incluent Ben Simmons de la NBA et le chanteur Harry Styles

Jeu terminé. Kendall Jenner et vedette de la NBA Devin Booker essayé de faire fonctionner leur relation, mais ce n’était pas censé l’être. La nouvelle que la paire s’est séparée une fois pour toutes est apparue le 21 novembre 2022 via Personnes. “Les deux ont des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ils ont décidé d’en faire une priorité”, a révélé un initié à propos de la rupture, qui s’est produite un mois plus tôt.

Kendall et Devin ont été allumés et éteints pendant une minute. Ils auraient rompu en juin 2022, en raison de ses problèmes d’engagement, mais quelques semaines plus tard, ils ont été vus se mettre à l’aise ensemble en vacances et à Malibu.

Alors est-ce vraiment fini, et qu’est-ce qui a mené à la fin? Apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur la relation entre Kendall Jenner et Devin Booker, et ses anciens petits amis ici.

Leur dernière rupture

Le mannequin et le pro de la NBA se sont séparés discrètement en octobre 2022, a confirmé un initié HollywoodLife. Il semble que les deux étaient prêts à donner la priorité à leur carrière. “Les deux ont des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ils ont décidé d’en faire une priorité”, a déclaré une autre source. Personnes. Un autre a ajouté: “Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ne souhaitent que le meilleur.”

Les choses semblaient aller bien pour le duo vers la fin octobre. Kendall a publié un Instagram pour “Birthday Boy” Devin à Halloween. Avant cela, ils avaient installé un écran rempli de PDA à l’US Open.

Après leur rupture initiale en juin, des initiés ont déclaré que Devin était plus dévoué que jamais. “Il s’est concentré au laser pour la rendre heureuse depuis”, a déclaré la source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juillet. « C’est comme s’ils étaient de retour au stade de la lune de miel. Ses amis et sa famille sont ravis d’être de nouveau ensemble. tout le monde aimerait les voir se marier.

Leur premier split

Kendall a mis fin à la relation pour la première fois après que Devin n’a pas réussi à impressionner sa sœur de Kourtney Kardashian mariage avec Travis Barker en Italie en mai 2022. Une source EXCLUSIVEMENT racontée HollywoodLife, “Kendall a rompu avec lui parce qu’elle ne pensait pas qu’il prenait la relation aussi au sérieux qu’elle.

“Kendall a eu l’impression que c’était très important de l’amener avec elle au mariage de Kourtney et elle a pensé que ce serait super romantique. Mais ça ne s’est pas du tout passé comme ça, et il n’aurait pas pu sembler plus déconnecté de l’aspect amoureux et romantique de tout ça.

Les débuts tranquilles de Kendall et Devin

Le couple a déclenché des rumeurs de romance lorsqu’ils ont été vus à l’extérieur d’une aire de repos à Sedona, en Arizona, le 28 avril 2020, s’échappant de Los Angeles au milieu de la pandémie de COVID-19. Ils ont officiellement commencé à se fréquenter en juin 2020, ce que Kendall a confirmé en publiant leur premier anniversaire sur Instagram. Cependant, elle s’est également ouverte sur le KUWTK réunion sur les raisons pour lesquelles elle a choisi de garder sa relation avec son “petit ami” privée malgré le fait qu’elle soit tellement aux yeux du public.

“J’ai l’impression que ça a toujours mieux fonctionné pour moi de cette façon”, a admis Kendall devant ses sœurs. “Et sans offenser mes sœurs aînées, mais je pense que Kylie [Jenner] et j’ai spécifiquement eu l’occasion de voir mes sœurs aînées traverser des mariages, des relations et des ruptures et toutes ces choses et les faire assez publiquement.

Elle a ajouté: “Encore une fois, je ne vous offense pas du tout, mais je pense que c’était une préférence personnelle d’un très jeune âge que je ne voulais pas vraiment aimer … Je pense que cela rend ma vie beaucoup plus facile et notre relation un beaucoup mieux d’être complètement honnête. J’ai juste l’impression que c’est une affaire privée. Ce n’est pas vraiment à qui que ce soit d’autre de juger ou de savoir.

Comment Kendall Jenner et Devin se sont-ils rencontrés ?

Bien qu’on ne sache pas exactement comment le couple s’est rencontré ou qui les a présentés, il semble qu’ils courent dans des cercles similaires. Kendall est sorti avec plusieurs joueurs de la NBA et ils semblent partager des amis communs. Lorsque la paire a été liée pour la première fois, une source a déclaré TMZ, “Kendall et ses amis ont un petit cercle social au sein du groupe, qui ont suivi les mêmes directives de distanciation sociale et physique. Devin est un ami et fait partie du petit groupe.

Ce que Kendall veut maintenant

De retour autour de la première rupture de Kendall et Devin, le mannequin semblait inquiet pour de grandes choses, comme se marier et fonder une famille. “Kendall aime Devin, mais elle n’a pas l’impression qu’ils sont sur la même page en termes de sentiments l’un pour l’autre et en termes de ce qu’ils veulent finalement d’une relation”, a déclaré une source proche de Kendall. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

“Toutes les sœurs de Kendall (et même son frère Rob) ont des enfants maintenant et Kendall est la seule qui n’est toujours pas près d’y arriver. Cela la fait juste se sentir un peu comme l’intruse. Sa mère et ses sœurs lui demandent toujours : « Alors, quand vas-tu avoir des enfants ? Sa réponse est toujours la même, c’est-à-dire qu’elle ne sait pas.

Avant l’arrivée de Devin, Kendall avait eu une relation amoureuse avec quelques hommes de haut niveau au fil des ans. De sa relation intermittente avec l’ancien Une direction coup de cœur Styles Harryaux autres joueurs de la NBA qu’elle courtise, les relations de Kendall ont toujours été un sujet d’intérêt pour les fans.

Nick Jonas

Star de Disney Channel Nick Jonas était lié au mannequin en 2015 lorsque son frère aîné Joe Jonas sortait avec la meilleure amie de Kendall Gigi Hadid. Il a été rapporté à l’époque que Gigi avait créé la paire, cependant, le Jonas Frères star a nié les allégations. « Nous ne sortons pas ensemble. Kendall est super, et naturellement, comme elle est de bonnes amies avec Gigi et avec Joe et Gigi qui sortent ensemble, il y a des moments où nous serons au même endroit et nous traînons tous ensemble », a déclaré Nick. E ! à l’époque.

La relation de Kendall avec Harry Styles, haut de gamme de “Watermelon Sugar”, était une grande nouvelle au début des années 2010. Le couple a été lié pour la première fois lorsqu’ils ont été aperçus en train de dîner ensemble à Los Angeles en novembre 2013, mais il a été rapporté qu’ils se sont séparés quelques mois plus tard. Les choses n’étaient pas finies pour le duo, qui a passé le réveillon du Nouvel An 2014 à canoter ensemble sur un yacht.

La grande soeur de Kendall Khloe kardashian apparemment confirmé la romance. « Est-ce que je pense qu’ils sortent ensemble ? Oui”, a-t-elle dit Divertissement hebdomadaire. «Je ne sais pas s’ils sont comme petit ami-petite amie. De nos jours, je ne sais pas. Les gens sont bizarres avec des trucs. Donc, je ne connais pas leur titre. Les fans n’ont pas vu grand-chose d’eux jusqu’à ce qu’ils soient vus faire du shopping ensemble en avril 2016, cependant, ils se sont séparés plus tard cette année-là. Il semble que la paire se soit terminée en bons termes, comme ils sont apparus sur James Cordonc’est Le spectacle tardif ensemble en 2019, et ont même plaisanté sur leur romance passée.

Après Harry

Kendall est sorti avec désinvolture avec un joueur de la NBA Jordan Clarkson en juillet 2016. Ils auraient été vus ensemble à l’after-party des American Music Awards 2016 de Drake. Elle a ensuite déclenché des rumeurs de romance avec le rappeur A $ AP Rocky après avoir assisté Kanye West‘s défilé de mode Yeezy ensemble en août 2016, et ont ensuite été repérés ensemble au Met Gala 2017.

Quelques mois plus tard, Kendall aurait commencé à sortir avec la star de la NBA Blake Griffin. Bien que leur romance ait été brève, elle a parlé de leur relation en mars 2018 Vogue interview. “Je suis heureux. Il est très gentil », a-t-elle déclaré. “J’ai quelqu’un qui est très gentil avec moi.” Les deux ont été repérés ensemble pendant environ sept mois avant d’arrêter en avril 2018.

Ben Simmons

Le dernier beau du mannequin avant Devin était un basketteur d’origine australienne Ben Simmons. Kendall a eu une relation récurrente avec la star des 76ers de Philadelphie pendant près de deux ans, rompant pour la première fois en mai 2019 avant de raviver leur relation. Elle a même confirmé qu’ils étaient sortis ensemble sur un épisode de février 2019 de Le spectacle d’Ellen DeGeneres. Les choses ont recommencé à se réchauffer au début de 2020 lorsqu’elle a passé du temps avec ses parents lors d’un match des Sixers à Philadelphie. Ils ont semblé l’appeler peu de temps après au début de la pandémie de coronavirus.

Les vacances romantiques de Kendall et Devin

Alors que Kendall et Devin sont restés assez muets sur les détails de leur romance pendant qu’ils sortaient ensemble, on nous a souvent donné de petits aperçus de leur relation. Quelques mois après le début de leur relation, ils ont pris leur romance entre les États, rendant visite à des amis Justin Bieber et Hailey Baldwin dans l’Idaho en septembre. Une source proche du couple a confié HollywoodLa Vie en août 2020 que le couple s’amusait ensemble. “Kendall s’amuse avec Devin et voit où ça va mais elle ne voit personne d’autre et lui non plus”, a révélé la source.

Elle a également été vue en train de le soutenir lors de ses matchs avec les Phoenix Suns, avec des fans prenant des photos d’elle dans les gradins en regardant son homme jouer au ballon. Le couple est ensuite sorti au début de 2021, s’engageant dans un PDA subtil. Ils ont été aperçus marchant main dans la main à New York alors qu’ils se rendaient au hotspot des célébrités Carbone pour le dîner et ont ensuite dîné à Los Angeles dans une multitude de restaurants populaires. Ce n’est qu’en juin 2021 que les fans ont enfin eu un véritable aperçu de leur relation, lorsqu’ils ont chacun partagé une série de jolis clichés, honorant leur premier anniversaire. Ils ont également assisté Kourtney Kardashian et Travis Aboyeur‘s mariage en Italie en mai 2022.