Devin Booker a marqué 22 points, Mikal Bridges en a ajouté 18 et les Phoenix Suns ont battu les Dallas Mavericks 106-102 mercredi soir lors de l’ouverture de la saison pour les deux équipes.

Chris Paul a récolté huit points et cinq passes à ses débuts avec Phoenix. Le All-Star à 10 reprises a été silencieux pendant une grande partie du match, mais a fait quelques jeux d’embrayage dans les dernières minutes.

Paul a frappé un 15 pieds avec 1:20 à faire pour donner aux Suns une avance de trois points. Booker a suivi avec un saut en longueur pour le porter à 105-100. Luka Doncic a réduit l’avance des Suns à trois avec un dunk, mais après un échec de Booker, Bridges a attrapé le rebond offensif et Phoenix a clôturé la victoire.

Doncic avait l’air rouillé et hésitant parfois en première mi-temps, ne tirant que 5 sur 15 sur le terrain. Il a montré pourquoi il était dans la conversation MVP en seconde période, menant les Mavs avec 32 points. Josh Richardson, Tim Hardaway Jr. et Jalen Brunson ont tous marqué 12 points.

Phoenix a obtenu de grandes contributions de son banc. Cameron Johnson a marqué 15 points tandis que Cameron Payne et Langston Galloway ont tous deux ajouté 11. Galloway a marqué en seulement neuf minutes au sol.

TIP-INS

Mavericks: Dallas a maintenant 22-19 de tous les temps en ouverture de saison et a perdu quatre de ses cinq derniers joueurs. … Les Mavericks n’avaient pas de centre Kristaps Porzingis, qui continue sa cure de désintoxication après une opération en octobre pour réparer le ménisque de son genou droit. Les Mavs espèrent que les Porzingis de 7 pieds 3 pouces reviendront la première semaine de janvier. … C’était un retour aux sources pour la recrue des Mavs Josh Green, qui a joué au basketball au lycée à Hillcrest Prep Academy avec Ayton à Phoenix. Les deux ont tous deux joué à l’université en Arizona.

Suns: L’attaquant Dario Saric, qui a raté les quatre matchs de pré-saison des Suns, a raté l’ouverture du match avec un quad droit… Le vétéran Frank Kaminsky est revenu aux Suns mardi. Phoenix a réclamé le grand homme de 7 pieds après avoir été renoncé par Sacramento. En 39 matchs la saison dernière avec les Suns, Kaminsky a récolté en moyenne 9,7 points et 4,5 rebonds. Kaminsky n’a pas vu d’action mercredi en raison des protocoles de santé et de sécurité. … L’attaquant Abdel Nader, qui a été acquis dans le métier de Chris Paul, n’a pas joué à cause du protocole de commotion cérébrale. Nader a subi une commotion cérébrale lors du match préparatoire de l’équipe contre l’Utah.

SUIVANT

Mavericks: Voyagez pour affronter les Lakers le jour de Noël.

Soleils: Voyagez pour affronter Sacramento samedi.