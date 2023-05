Devin Booker élève son jeu dans la victoire des Suns sur les Nuggets

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Les combos vedettes des Phoenix Suns et des Denver Nuggets sont apparus et sortis. S’il ne tenait qu’à Devin Booker, Kevin Durant, Nikola Jokić et Jamal Murray, l’issue du match 4 dimanche pourrait encore être indécise. La raison de la victoire 129-124 de Phoenix et de la série maintenant à égalité 2-2 ? Le très décrié banc des Suns.

Il y a deux matchs, ce banc a produit un total de quatre points sur 2 tirs sur 16. Les Suns ont réussi à marquer seulement 87 points alors que les Nuggets prenaient une avance de 2-0 dans la série. Mais une chose amusante s’est produite lorsque le meneur de départ Chris Paul s’est blessé dans ce match : l’entraîneur Monty Williams n’a eu d’autre choix que de se tourner vers son banc pour obtenir de l’aide. Et ce banc a livré.

Aucun remplaçant n’a plus contribué à la victoire de dimanche que Landry Shamet, qui n’a même jamais enlevé son survêtement lors de cette défaite dans le match 2. Shamet a récolté 19 points sur 6 tirs sur 9, dont 14 au quatrième quart. Sa rafale de trois trois points en 3 1/2 minutes au milieu du quatrième quart a aidé à ouvrir une avance de 10 points.

« Il faut tout un groupe pour gagner à cette période de l’année », a déclaré le tireur Devin Booker. « C’est la forme la plus élevée de basket-ball et je suis reconnaissant d’en faire partie. »

Booker élève ce formulaire. Son tir est devenu si clinique que Steph Curry pourrait bientôt avoir un challenger sur son trône en tant que meilleur tireur du jeu, mais là où le jeu de Booker a vraiment mûri, c’est dans sa prise de décision. Les Nuggets ont choisi de le piéger et de forcer le ballon hors de ses mains à chaque occasion dans les sets en demi-terrain. Dans le passé, Booker était frustré et forçait le problème. Dimanche, il a fait confiance à ses coéquipiers – plus facilement quand l’un d’eux est Kevin Durant, évidemment – et a cherché ses opportunités en attaquant en transition. Résultat : lui et Durant avaient 36 points. Booker a également récolté 12 passes décisives.

L’entraîneur des Nuggets, Mike Malone, a reconnu la puissance de feu des Suns et les contributions que Williams a reçues de son banc, mais il a blâmé le fait que la série était liée aux efforts de son équipe.

« Notre défense n’est pas arrivée dans le désert », a-t-il déclaré. « Nous devons avoir une urgence beaucoup plus grande du côté défensif. »

Les Nuggets possèdent également l’une des plus grandes armes offensives de la ligue, la variété des grands hommes, à Nikola Jokić, qui, match par match, efface l’idée qu’il est plus une merveille de la saison régulière qu’un artiste en séries éliminatoires. Jokić était presque aussi efficace et plus imparable que Booker, marquant 53 points pour aller avec 11 passes décisives. On pouvait également le voir courir à plusieurs reprises au-delà de l’arc à trois points pour aider à faire pression sur Booker.

Éclipser sa performance, cependant, sera certainement l’incident qui s’est produit avec 2 1/2 minutes à jouer au deuxième quart, lorsque le ballon et l’attaquant des Suns Josh Okogie sont allés voler dans les sièges du premier rang près de la ligne de base en face des bancs d’équipe. Un fan avait le ballon sous son bras et quand Jokić est allé le saisir, le fan a résisté, le ballon s’éloignant d’eux deux. Une bagarre s’est ensuivie, dans laquelle Jokić a mis son avant-bras dans la poitrine du fan, le repoussant dans son siège.

Jokić s’est vu infliger une faute technique pour conduite antisportive, mais il pourrait y avoir d’autres répercussions, en partie parce que le fan se trouvait être le nouveau propriétaire de l’équipe des Suns, Matt Ishbia.

Cela ne plaira certainement pas à Malone, qui s’est demandé pourquoi Jokić avait reçu le T. « Je pense que c’est fou », a-t-il déclaré. « Un fan tient le ballon comme s’il voulait faire partie du jeu. » Lorsqu’on lui a dit que ce fan était Ishbia, Malone n’a pas été impressionné. « Je m’en fous. Laisse tomber le ballon, mec. »

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

