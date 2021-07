Devin Booker : Chris Paul est le plus grand leader à jouer au basket après la performance éblouissante du vétéran des Suns au premier match | Nouvelles de la NBA

Devin Booker a pris les devants pour diriger les Suns en cas de besoin lors de la course historique de Phoenix cette saison – c’est-à-dire lorsque Chris Paul n’était pas disponible ou entravé par une blessure.

Il n’a pas été un mauvais remplaçant, avec une moyenne de 27,0 points par match lors de sa toute première course en séries éliminatoires.

Mais il ne fait aucun doute que Chris Paul est le réel leader de cette brillante équipe des Suns. Maintenant au plus profond de sa future carrière au Naismith Hall of Fame – la saison 16, en fait – Paul joue pour la toute première fois sur la plus grande scène de basket-ball de tous.

Et lors du premier match, après un premier quart sans but, il a rebondi pour marquer 32 points et n’était qu’à une passe d’un double-double, distribuant neuf passes décisives.

Et Booker, ainsi que plusieurs des meilleures stars de la ligue, bourdonnaient pour le CP3 alors qu’il menait les Suns à leur victoire de 118-105 à Phoenix mardi soir.

« Chris Paul, il a été un seau, mec », a déclaré Booker, après la victoire de son équipe lors de l’ouverture de la série NBA Finals. « Je veux dire, il implique évidemment son équipe; c’est le plus grand leader pour jouer à ce jeu. Mais il a été un seau pendant très longtemps. Et mes six ans à jouer contre lui, ou cinq ans à jouer contre lui, vous comprenez cela. Il n’y a aucun rapport de dépistage qui dit que Chris Paul ne peut pas obtenir un seau. «

















3:01



Faits saillants du match d’ouverture de la finale NBA entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns



Et comme l’a expliqué plus tard l’entraîneur-chef Monty Williams, la nature cérébrale et la compréhension du jeu de Paul signifient qu’il peut lui faire confiance pour diriger le jeu dans n’importe quelle situation. Tout comme il l’a fait quand il a brûlé les Bucks en changeant constamment de défense pour 16 points tout seul

« C’est juste un très bon joueur de basket-ball », a déclaré Williams. « C’est l’un de ces rares gars qui peut voir le sol, et il sait où les cinq gars devraient être. Il a profité de ses opportunités ce soir contre leur défense de changement, et heureusement, il a fait des tirs

Chris Paul n’est que le troisième joueur âgé de 36 ans ou plus à avoir plus de 30 points dans un match de finale, rejoignant Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan. Il est également le premier joueur avec plus de 30 points et 8 passes décisives à ses débuts en finale depuis Michael Jordan en 91. Entreprise historique. pic.twitter.com/P5XJbiUbcd – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 7 juillet 2021

« Quand ça se passe comme ça, vous voulez juste bien espacer le sol et le laisser orchestrer. Je pensais qu’il faisait les bons jeux. Il faisait des coups, et quand il est dans ce mode, nous nous en nourrissons. «

Le match 2 se déroule à Phoenix entre les Suns et les Milwaukee Bucks en direct à partir de 2h du matin sur Sky Sports Main Event & Arena.