Devin Booker arrive à maturité avec un triple-double de 40 points alors que les Phoenix Suns remportent le match 1 contre les Clippers | Nouvelles de la NBA

Vient l’heure, vient l’homme. Il ne peut y avoir de meilleures occasions pour enregistrer votre premier triple-double. Le timing, comme on dit, c’est tout.

Avec Chris Paul manquant le match 1 – il est toujours dans les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 de la NBA – c’était à Devin Booker de diriger les Phoenix Suns lors de sa première apparition en finale de conférence.

Et il l’a fait, à hauteur de 40 points, 13 rebonds et 11 passes décisives triple-double, plus qu’assez de points de milieu de gamme de lance-flammes, de jeu altruiste et de domination globale du terrain pour compenser l’absence de poids de Point God.

Il est facile d’oublier qu’il s’agit de la première course du joueur de 24 ans sous les lumières vives des séries éliminatoires de la NBA, où les carrières et les réputations sont si souvent forgées ou brisées. Booker a l’air d’avoir sa place ici, tout comme son complice : la force de la nature Deandre Ayton.

Soleils Phénix Points Rebonds Aides Ponts Mikal 14 1 2 Jae Crowder 13 6 2 Deandre Ayton 20 9 2 Devin Booker 40 13 11 Cameron Payne 11 3 9

Le grand homme des Suns a récolté 20 points, 9 rebonds et 2 passes décisives, peut-être pâle par rapport au tour de star de Booker, mais a été un cauchemar pour les Clippers de Los Angeles. Leurs gros, dont le bulldozer DeMarcus Cousins ​​(11 points dans ses cinq premières minutes, sans but après cela) et le plus subtil Ivica Zubac (9 points, 3 rebonds) n’étaient pas à la hauteur de leur homologue plus jeune, plus rapide et plus fort.

Cela signifiait également que lorsque les Suns ont fait pétiller le ballon autour du périmètre, cela a laissé deux des joueurs les plus plombés des Clippers essayant de fermer dans le coin – une recette pour un désastre contre des tireurs aussi bons. Le meilleur pari de l’entraîneur-chef Ty Lue était d’aller petit avec Nicolas Batum au centre, mais même cela avait ses inconvénients, alors qu’Ayton se frayait un chemin dans la peinture pour des dunks à bascule apparemment à volonté.

Clippers de Los Angeles Points Rebonds Aides Marcus Morris 6 3 1 Terance Mann 9 4 1 Nicolas Batum 5 dix 3 Paul Georges 34 4 5 Reggie Jackson 24 6 4

À leur crédit, les Clippers ont pris Phoenix jusqu’au bout, alors que Paul George a une fois de plus été à la hauteur de sa facture « Playoff P ». Sans Kawhi Leonard à ses côtés, absent pour le prévisible avec une blessure au genou, George a marqué 34 points dans la nuit. Reggie Jackson, poursuivant sa belle forme en séries éliminatoires, s’est avéré être un acolyte digne, avec lui-même 24 ans, y compris un certain nombre de seaux opportuns pour arrêter les courses de Phoenix dans leur élan.

En fin de compte, c’est Booker qui a fait la différence, inscrivant 16 points consécutifs au troisième quart pour faire sauter le toit de la Phoenix Suns Arena juste au moment où il semblait que George et les Clippers prenaient le relais.

Il en avait 29 rien qu’en seconde mi-temps et il convenait que ses mains attrapent le rebond de l’embrayage pour sceller les choses après que le désespoir de Batum trois ait dépassé 118-114 avec quelques secondes restantes.

Il n’y avait aucun doute dans l’esprit de quiconque que Booker frapperait les deux lancers francs pour élever son 40 et le faire 120-114 au klaxon. Ce faisant, il devient le premier Sun avec un triple-double en séries éliminatoires de 40 points depuis Charles Barkley, et le premier avec un triple-double depuis Steve Nash. Pas mal de compagnie.

Le match 2 est prévu mardi soir à Phoenix et à en juger par cette rencontre d’ouverture, nous avons une sacrée série entre les mains, même s’il ne reste plus qu’à Booker et George à se battre à nouveau.