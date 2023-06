‘Devil Baby’ Orla Melissa Sloan a fait la fête à Marbella quelques jours avant d’éviter la prison pour avoir harcelé Mason Mount et d’autres stars

UNE MODÈLE qui s’est fait appeler « Devil Baby » alors qu’elle traquait Mason Mount a fait la fête à Marbella quelques jours seulement avant d’échapper à la prison.

Orla Melissa Sloan, 22 ans, a ciblé la star de Chelsea Mount, 24 ans, ainsi que Ben Chilwell, 26 ans, et Billy Gilmour de Brighton, 21 ans, alors que son obsession grandissait.

Orla Melissa Sloan a traqué des stars de la Premier League, dont Mason Mount

Elle était en vacances à Marbella en attendant sa condamnation

Elle a partagé des photos de soirées somptueuses sur son Instagram

Sloan a été aujourd’hui épargnée par la prison lorsqu’elle a été condamnée à Westminster Magistrates ‘Court aujourd’hui.

Mais il y a quelques jours à peine, l’influenceur Instagram, qui compte 81 000 abonnés, a été aperçu en train de faire la fête à Marbella.

Sloan, qui avait précédemment révélé qu’elle avait récolté 50 000 £ en mangeant des Percy Pigs alors qu’elle était nue, a passé cinq jours dans un luxe ensoleillé avant de retourner au Royaume-Uni pour son procès.

Pendant ses vacances, elle a posté des photos de vacances affichant sa liberté en bikini et en tenues révélatrices.

Dans une série de clichés, elle sirote du champagne Dom Pérignon et de la vodka Belvédère dans un restaurant chic vêtu d’un body en résille moulant.

Cela survient alors qu’elle a été condamnée aujourd’hui à une peine de 12 semaines avec sursis pendant 18 mois et a été sommée de payer aux stars millionnaires un total de 1 100 £ en compensation – 500 £ à Gilmore et 300 £ à Chilwell et Mount.

Le mannequin a également reçu une ordonnance restrictive l’empêchant de contacter le trio de footballeurs et devra effectuer 200 heures de travail non rémunéré.

Sloan, qui portait une robe blanche, un bandeau et une veste noire, a demandé à son avocat Michael Cogan de s’excuser publiquement auprès de Mount, Chilwell et Gilmour.

Le tribunal a été informé par sa mère, qui se décrit sur Facebook comme une guérisseuse reiki et chamanique, que sa fille est « accro » aux réseaux sociaux.

Elle a précédemment admis un chef de harcèlement, un de harcèlement et un chef de harcèlement impliquant la peur de la violence ou une grave alarme ou détresse.

Cette dernière accusation est passible d’une peine maximale de dix ans de prison.

Sloan a admis avoir traqué Mount entre le 19 juin 2022 et le 28 octobre et l’international écossais Gilmour entre le 10 septembre 2022 et le 28 octobre.

Elle a également plaidé coupable d’avoir harcelé Chilwell entre le 20 et le 29 octobre.

Sloan a ciblé les footballeurs après avoir couché avec Mount

Orla Melissa Sloan sourit en quittant le tribunal après avoir évité la prison aujourd'hui

Sloan a également ciblé sa compatriote star de Chelsea Ben Chilwell dans sa campagne de harcèlement