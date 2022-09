Déviation d’astéroïdes et approche de l’ouragan de Floride

Ce qui s’est passé: La NASA célèbre le succès du premier test de l’humanité d’un système de défense planétaire : écraser un vaisseau spatial sur un astéroïde afin de changer son orbite. Le vaisseau spatial de test de double redirection d’astéroïdes de la NASA, ou DART, a été intentionnellement écrasé contre l’astéroïde Dimorphos à 19 h 14 HE la nuit dernière, mettant fin à une mission réussie de 10 mois.

Une petite caméra montée sur DART a diffusé en direct la progression constante du vaisseau spatial vers l’astéroïde de 160 mètres de large, situé à environ 6,8 millions de kilomètres de la Terre, vers les contrôleurs basés au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins. La frappe était “essentiellement une cible”, a déclaré Elena Adams, ingénieure en systèmes de mission.

Pourquoi est-ce important: Alors que Dimorphos n’était pas sur la bonne voie pour s’écraser sur Terre, le projet démontre la capacité de la NASA à dévier une dangereuse collision de météorites à l’avenir. Lire l’histoire complète.

—Rhiannon Williams

Pleins feux sur : la newsletter Algorithm



The Algorithm est le nouveau bulletin d’information sur l’IA de MIT Technology Review, qui vous apporte toutes les dernières nouvelles et opinions à la pointe de l’intelligence artificielle. Dans le numéro de cette semaine, notre journaliste senior en intelligence artificielle, Melissa Heikkilä, explique comment DeepMind tente de rendre ses chatbots à la fois plus intelligents et moins toxiques. Lire le bulletin complet.

S’inscrire pour recevoir The Algorithm dans votre boîte de réception tous les lundis, et consultez le reste de notre newsletter stable.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 La Floride se prépare à l’ouragan Ian

Le changement climatique rend plus difficile la prévision de la vitesse et de la gravité des ouragans. (Voix)

+ Les habitants de Tampa ont reçu l’ordre d’évacuer. (Le gardien)

+ Comment l’ouragan Ida a esquivé les défenses contre les inondations de NYC. (examen de la technologie MIT)

2 experts sont divisés sur le bon moment pour se faire vacciner contre la grippe

Cependant, ils conviennent que se faire vacciner trop tôt est une mauvaise idée. (L’Atlantique $)

3 TikTok et les États-Unis ont conclu un accord préliminaire

L’accord de sécurité des données permettra à la plate-forme de continuer à fonctionner là-bas. (NYT $)

+ Pendant ce temps, TikTok fait face à une lourde amende au Royaume-Uni pour ne pas avoir protégé la vie privée des enfants. (Le gardien)

4 L’industrie des puces en Corée du Sud est en crise

Le pays a été pris dans l’escalade de la guerre des puces entre les États-Unis et la Chine. (FT $)

+ La corruption envoie des ondes de choc dans l’industrie chinoise de la fabrication de puces. (examen de la technologie MIT)

5 Meta peut écraser Facebook et Instagram en une seule interface

Lier des comptes faciliterait le basculement entre les deux. (CNBC)

6 La fusion réussie a prouvé que les ennemis de la crypto avaient tort

Du moins, c’est ainsi qu’Ethereum le voit. (Filaire $)

+ La transition de Bitcoin vers une énergie durable est lente. (Reuter)

+ La crypto-monnaie repart à la hausse, mais pour combien de temps ? (CNBC)

+ Pourquoi la fusion pourrait être une mauvaise nouvelle pour les investisseurs au Royaume-Uni. (Bloomberg $)

+ Pourquoi Ethereum est passé à la preuve d’enjeu. (examen de la technologie MIT)

7 Dans les coulisses de la campagne de lutte contre la haine asiatique

La vague accrue de racisme ignoble est en partie alimentée par d’autres agendas politiques. (Le bord)

8 Pourquoi le gros pari du Texas sur le chanvre a échoué

La culture soi-disant résistante à la sécheresse a connu des difficultés pendant l’été. (sombre)

+ La forêt tropicale du Guatemala se développe. (Nouveau scientifique $)

9 Comment nous trouvons de nouvelles chansons ces jours-ci

Obtenir une chanson sur la bande originale d’une émission télévisée à succès aide certainement, mais il existe également d’autres moyens. (Le gardien)

10 Les réseaux Wi-Fi publics ne sont plus les zones de danger notoires qu’ils étaient

Cela ne signifie pas pour autant que vos données sont entièrement sécurisées. (WP $)