Devi, la fille de Bipasha Basu et Karan Singh Grover, reçoit son « Daak naam » et il est aussi doux que du sucre

Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont embrassé la parentalité. C’est le 22 novembre 2022 qu’ils ont accueilli leur fille dans ce monde. Le couple a choisi de nommer leur petit ange Devi qui signifie Déesse. Depuis, leur vie tourne autour de leur petit. C’est en avril de ce mois-ci que Bipasha Basu a révélé le visage de Devi. Maintenant, ses réseaux sociaux sont remplis de jolies photos de Devi. Dans son récent article, Bipasha Basu a révélé le Daak naam de Devi Grover.

La fille de Bipasha Basu et Karan Singh Grover a un doux nom d’animal de compagnie

Daak naam signifie nom d’animal de compagnie en bengali. S’adressant à son compte Instagram, Bipasha Basu a partagé une vidéo qui consiste en une série de jolies photos de Devi et elle. Dans la légende, elle a révélé que son Daak Naam est « Mishti ». Cela signifie doux. Les photos partagées par Bipasha Basu sont oh-so-sweet. Ils ont Devi vêtu d’une jolie tenue avec un joli bandeau. Elle regarde sa maman et sourit. L’actrice peut être vue vêtue de noir et portant de grosses lunettes de soleil. À propos de son Daak Naam, Bipasha Basu a également écrit : « Ça lui va parfaitement 🙂 Bong girl a eu son daak naam. » Le nom a été choisi par Mumu Basu.

Découvrez la vidéo partagée par Bipasha Basu ci-dessous:

Avant cela, Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont partagé une vidéo révélant la nouvelle balade de Devi. Ils ont ramené à la maison une Audi chic juste pour leur fille la plus chère. Devi est définitivement une fille chanceuse d’avoir des parents aimants comme Bipasha Basu et Karan Singh Grover.

Découvrez la vidéo partagée par Bipasha Basu révélant leur nouvelle voiture ci-dessous :

Bipasha Basu a fait une pause dans le cinéma. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans un film intitulé Bienvenue à New York et c’était une apparition en camée. Son dernier film à part entière était Seul en 2015. Karan Singh Grover a deux films à venir. Il sera vu dans Fighter avec Hrithik Roshan et Deepika Padukone. Il a été vu pour la dernière fois dans l’émission télévisée Qubool Hai 2.