LA Chambre des représentants a voté 415-14 pour faire du 17 juin, ou 19 juin, le 12e jour férié fédéral.

Le projet de loi va au bureau du président Joe Biden pour être signé.

Sheila Jackson Lee était co-sponsor du projet de loi Crédit : NBC News

Devez-vous travailler le Juneteenth?

Le 16 juin, la Chambre a voté pour adopter un projet de loi faisant du 17 juin un jour férié fédéral, un jour après que le Sénat a voté à l’unanimité pour faire de même.

Biden devrait signer le projet de loi d’ici le 18 juin.

Juneteenth commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis, et il est déjà célébré comme une fête d’État ou de cérémonie dans 47 États et à Washington, DC.

En vertu de la loi, le jour férié fédéral serait connu sous le nom de Jour de l’indépendance nationale du 15 juin.

Une fois que le 19 juin est déclaré jour férié fédéral, les travailleurs fédéraux bénéficieront d’un jour de congé et d’autres également – ​​en fonction de ce que les entreprises décident de rester dans le noir.

Les manifestants scandent alors qu’ils défilent après un rassemblement du 17 juin au Brooklyn Museum en 2020 Crédit : AP

Juneteenth est déjà un jour férié payé pour les employés de l’État du Texas, de New York, de Virginie et de Washington.

Le 19 juin commémore le moment où les derniers Afro-Américains réduits en esclavage ont appris qu’ils étaient libres.

Les soldats confédérés se sont rendus en avril 1865, mais la nouvelle n’est parvenue aux derniers Noirs asservis que le 19 juin, lorsque les soldats de l’Union ont annoncé la liberté à Galveston, au Texas.

C’était aussi environ deux ans et demi après la proclamation d’émancipation libérant les esclaves dans les États du Sud.

Juneteenth est sur le point de devenir un jour férié fédéral Crédit : Getty

C’est le premier nouveau jour férié fédéral depuis la création du Martin Luther King Jr. Day en 1983.

« Nos jours fériés fédéraux sont volontairement peu nombreux et reconnaissent les étapes les plus importantes », a déclaré la représentante démocrate Carolyn Maloney de New York.

« Je ne peux pas penser à une étape plus importante à commémorer que la fin de l’esclavage aux États-Unis. »

La représentante démocrate du Texas, Sheila Jackson Lee, qui a parrainé le projet de loi, a déclaré que « cela a été un long voyage » mais « nous sommes ici ».

« Juneteenth est égal à la liberté et la liberté, c’est ce qu’est l’Amérique ! » elle a tweeté.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié le vote de « journée historique passionnante » avant le vote.