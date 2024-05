Devez-vous suivre les étapes ou les minutes ? Et si vous faisiez des folies en matière d’expériences ou de choses ? Voici ce que nous disent les gros titres sur la santé de cette semaine.

Bonjour, passionnés de santé et de bien-être. Je m’appelle Kaitlin, votre guide hebdomadaire pour comprendre les dernières nouvelles en matière de santé qui peuvent avoir un impact sur votre vie. C’est le week-end du Memorial Day, le début officieux de l’été, alors n’oubliez pas de…

Voici quelques autres conseils pour améliorer votre bien-être cette semaine :

💸 Vaut-il mieux dépenser de l’argent pour des expériences ou des choses ?

Préférez-vous faire des folies avec des billets de concert ou des chaussures chères ? Nouveau recherche de l’Université du Texas à Austin, affirme que dépenser de l’argent pour des expériences améliore les liens sociaux et le bonheur davantage que l’achat de biens matériels, ce qui peut en fait conduire à des sentiments négatifs comme l’envie chez les autres.

👟 Devez-vous suivre les pas ou les minutes passées à faire de l’exercice ?

Suivez-vous vos entraînements avec un podomètre… ou un minuteur ? Cela n’a peut-être pas beaucoup d’importance, selon un étude du Brigham and Women’s Hospital, qui a constaté que les deux sont tout aussi efficaces pour réduire le risque de décès précoce et de maladies cardiovasculaires. Les chercheurs ont découvert que des niveaux d’activité plus élevés réduisaient globalement les risques pour la santé, quelle que soit la manière dont ils sont suivis.

🍪 Aliments ultra-transformés : amis ou ennemis ?

UN nouvelle étude, qui a porté sur plus de 9 000 adultes sur une période moyenne de 11 ans, a révélé que ceux qui consommaient davantage d’aliments ultra-transformés présentaient un risque plus élevé de problèmes de mémoire et d’accident vasculaire cérébral. Ceux qui mangeaient régulièrement des aliments non transformés ou peu transformés présentaient un risque inférieur de 12 % de troubles cognitifs et un risque réduit de 9 % d’accident vasculaire cérébral.

Il convient néanmoins de noter que tous les aliments ultra-transformés ne sont pas égaux : la diététiste Maxine Yeung a écrit pour Yahoo Life que certains aliments ultra-transformés peuvent jouer un rôle dans une alimentation saine. Dans certains cas, la transformation des aliments peut améliorer leur profil nutritionnel en ajoutant des vitamines et des minéraux au mélange, comme dans le cas des céréales enrichies pour petit-déjeuner.

🐟 Faut-il considérer abandonner votre supplément d’huile de poisson ?

UN étude récente publiée dans BMJ ont découvert que les suppléments d’huile de poisson peuvent augmenter le risque de fibrillation auriculaire et d’accident vasculaire cérébral chez les personnes sans antécédents de problèmes cardiaques, malgré leurs avantages connus pour les personnes souffrant d’une maladie cardiaque existante. Si vous prenez un supplément d’huile de poisson quotidiennement, cela peut faire peur, mais les experts ne sont pas sûrs que vous devriez immédiatement jeter vos suppléments. Étant donné que la recherche ne pouvait pas prendre en compte des variables telles que la santé de l’individu avant l’étude, les résultats peuvent être faussés.

👂 Écoutez un podcast sur la santé mentale

Vous partez pour un long trajet en voiture ? Téléchargez des podcasts sur la santé mentale : cela peut être bénéfique pour votre bien-être. Chercheurs de l’University College Cork en Irlande étudié des auditeurs réguliers de podcasts sur la santé mentale et ont constaté que l’écoute de ces programmes avait une influence positive sur leur santé mentale en réduisant la stigmatisation et en encourageant les comportements de recherche d’aide. Les auditeurs réguliers sont également devenus mieux à même de comprendre leur propre santé mentale de manière plus réfléchie.

🚶‍♀️Marcheurs : soyez très prudent en traversant les routes

Les voitures électriques ou hybrides sont plus susceptibles de heurter un piéton, une nouvelle étude publié dans le Journal of Epidemiology & Community Health trouvé. Après avoir analysé les données sur les victimes en Grande-Bretagne de 2013 à 2017, les chercheurs ont découvert que les véhicules électriques et hybrides présentent un plus grand risque pour les piétons – et pensent que cela pourrait être dû au fait que ces véhicules sont plus silencieux que leurs homologues à combustibles fossiles. Les accidents impliquant des véhicules électriques ou hybrides étaient plus susceptibles de se produire dans les zones urbaines que dans les zones rurales, probablement parce que le bruit de fond dans les villes rendait ces voitures plus difficiles à détecter.

🍵 Utilisez un bain de bouche au matcha

Il a été démontré que le matcha, une poudre de thé vert, inhibe la croissance de la bactérie buccale nocive P. gingivalis, liée à la parodontite, une infection grave des gencives. Aujourd’hui, des chercheurs japonais le testent comme bain de bouche : La nouvelle étude ont découvert que ceux qui troquaient leur rince-bouche habituel contre un rince-bouche au matcha présentaient des niveaux de bactérie nettement inférieurs.

🧠 N’oubliez pas d’être RAPIDE

Mai est Mois de sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux. Connaissez-vous les signes ? Retenez cet acronyme et vous ne les oublierez pas : FAST Cela signifie Face, Arms, Speech, Time. Si le visage d’une personne s’affaisse d’un côté, si elle ne peut pas lever les deux bras ou si son élocution est difficile, il est temps d’appeler les services d’urgence. Agir rapidement est crucial en cas d’accident vasculaire cérébral et peut prévenir des dommages à long terme.