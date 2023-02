Déversement de produits chimiques dans l’Ohio : les habitants de la Palestine orientale évacués

Faire le rejet pendant la journée a permis aux fumées de se disperser plus rapidement et a empêché les wagons d’exploser et d’envoyer des éclats d’obus et d’autres débris volant dans le quartier, a déclaré Scott Deutsch, de l’opérateur ferroviaire Norfolk Southern Railway.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, pointe vers une carte de l’est de la Palestine, dans l’Ohio, qui indique la zone qui a été évacuée à la suite du déraillement du train Norfolk Southern, après avoir visité le site de l’est de la Palestine. Crédit:PA

“Nous ne pouvons pas contrôler où cela va”, a-t-il déclaré.

Le processus consiste à utiliser une petite charge pour faire un trou dans les voitures, permettant au matériau d’entrer dans une tranchée et de le brûler avant qu’il ne soit libéré dans l’air, a-t-il déclaré. Les équipes chargées de la libération contrôlée l’avaient déjà fait en toute sécurité, a déclaré Deutsch.

Environ trois heures après le début de la procédure, Norfolk Southern a publié une déclaration indiquant que les experts et les premiers intervenants avaient percé les wagons, que des produits chimiques brûlaient et que les wagons devaient se vider pendant plusieurs heures.