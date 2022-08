Déverrouillez un monde de possibilités avec votre carte de bibliothèque – Shaw Local

C’est une période de transition passionnante à la bibliothèque publique de Batavia, car les saisons passent d’un été chaud et torride à un automne plus frais et plus tempéré.

Alors que l’été commence en septembre, nous nous préparons pour le mois d’inscription à la carte de bibliothèque, qui se déroule à l’échelle nationale. Il suffit de se promener parmi les piles pour comprendre comment une carte de bibliothèque ouvre un monde incroyable de possibilités.

Tout au long du mois, nous vous encourageons, vous et votre famille, à explorer tout ce que la bibliothèque a à offrir, comme de nouveaux livres pour enfants, de nouveaux articles dans notre bibliothèque de choses (un microphone Blue Yeti, des points d’accès Wi-Fi, une webcam et un détecteur de métal, pour pour n’en citer que quelques-uns), une imprimante 3D, des ressources pour les devoirs et la recherche d’emploi et une multitude de bases de données dans le cadre de nos services de généalogie et de recherche.

En septembre, nous menons la charge pour aider chaque Batave à obtenir une carte de bibliothèque et découvrir quelque chose d’incroyable. Depuis 1987, le Mois de l’abonnement à la carte de bibliothèque marque le début de l’année scolaire. C’est le moment idéal pour rappeler aux parents, aux soignants et aux enfants de tous âges que l’inscription à une carte de bibliothèque peut être la première étape sur la voie de la réussite scolaire et de l’amour de l’apprentissage continu.

Les bibliothèques jouent un rôle important dans le développement des jeunes esprits et l’éducation de chaque génération en offrant des programmes qui stimulent la créativité et stimulent les intérêts.

Nous pouvons découvrir de nouveaux lieux, cultures et coutumes. Les connaissances, le plaisir et les riches expériences que nous acquérons grâce à l’utilisation de notre carte de bibliothèque ne font que renforcer notre pouvoir de changer nos vies et de contribuer à rendre le monde meilleur.

Une carte de bibliothèque donne aux élèves un outil dont ils ont besoin pour réussir non seulement en classe, mais tout au long de leur vie. Les personnes de tous âges et de tous horizons bénéficient de meilleures opportunités pour poursuivre leurs rêves, explorer de nouvelles passions et libérer leur plein potentiel.

Nous ne savons jamais ce que nous pourrions accomplir jusqu’à ce que nous nous sentions suffisamment autonomes pour essayer.

L’inscription à une carte de bibliothèque à la bibliothèque publique de Batavia est gratuite et simple. Les résidents peuvent nous rendre visite au 10 S. Batavia Ave. et présenter leur carte d’identité et un document attestant leur adresse. Une liste est disponible sur bataviapubliclibrary.org/get-library-card. Un parent ou un tuteur légal doit être présent pour signer la demande d’un enfant et fournir une preuve de résidence.

Alors préparez-vous à découvrir les aventures qui vous attendent à la bibliothèque publique de Batavia.

Note de programmation importante

Juste un petit rappel que la bibliothèque sera fermée toute la journée du vendredi 26 août pour la formation et le perfectionnement du personnel. Nous apprécions votre patience et votre compréhension et sommes impatients de vous apporter de nouvelles idées et de nouveaux développements. La bibliothèque sera également fermée à l’occasion de la fête du Travail le dimanche 4 septembre et le lundi 5 septembre.

Kristen Zambo est la responsable des services promotionnels de la bibliothèque publique de Batavia.