Déverrouillage des comptes sociaux chinois et analyse vocale de l’IA

Lorsque j’ai récemment visité la Chine, pour la première fois depuis la pandémie, je me suis rendu à Shenzhen dans le but de déverrouiller mon compte de réseau social Tencent de 15 ans.

J’ai des tonnes de trucs personnels – entrées de journal, journaux de chat, e-mails – enfermés dans la plate-forme de messagerie instantanée de Tencent, QQ. Mon compte a été soudainement suspendu en novembre 2021, des mois après que je l’ai utilisé pour rendre compte d’une histoire sur la censure du contenu LGBTQ par QQ et pour me connecter avec des sources pour d’autres histoires. Mais il n’était pas clair si cette activité avait entraîné la suspension.

J’avais pratiquement renoncé à y accéder à nouveau, jusqu’à ce que j’apprenne l’existence du centre de service client étrangement secret de Tencent à Shenzhen. C’est un dernier recours pour les utilisateurs désespérés désireux de faire le voyage pour rencontrer un représentant afin de faire valoir leur point de vue. Lisez l’histoire complète pour savoir comment c’est à l’intérieur.

