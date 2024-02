Devenir végétalien améliore la vie sexuelle des hommes et traite la dysfonction érectile, suggère une étude

Par Xantha Leatham, rédactrice scientifique adjointe du Daily Mail





Une étude a montré qu’un régime à base de plantes améliorait la vie sexuelle des hommes jusqu’à 11 %

Les résultats pourraient être appliqués aux hommes prenant des médicaments qui sapent la libido comme les antidépresseurs

Un régime végétalien pourrait améliorer la vie sexuelle des hommes et traiter leur dysfonction érectile, suggère une étude.

Une équipe de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York et de la Harvard TH Chan School of Public Health a examiné 3 500 hommes atteints d’un cancer de la prostate dans le cadre de leurs recherches.

Certains effets secondaires courants du traitement du cancer de la prostate comprennent la dysfonction érectile et l’incontinence urinaire.

Mais la nouvelle recherche indique qu’un régime alimentaire limitant la viande et les produits laitiers mais riche en fruits, légumes, céréales et noix est lié à une amélioration des symptômes.

L’équipe a découvert qu’un régime à base de plantes améliorait la vie sexuelle des hommes jusqu’à 11 pour cent – et les chercheurs ont déclaré que les résultats pourraient être applicables aux hommes prenant d’autres médicaments qui sapent la libido et provoquent une dysfonction érectile, comme les antidépresseurs.

Cela fait suite à une étude fascinante sur les jumeaux qui a montré que les femmes qui ne mangeaient pas de viande avaient une libido plus élevée que leurs frères et sœurs qui mangeaient de la viande.

Les patients ont été répartis en cinq groupes en fonction de la proportion d’aliments végétaux et animaux qu’ils déclaraient consommer.

L’analyse a révélé que le groupe qui consommait le plus de plantes obtenait des résultats jusqu’à 11 pour cent meilleurs dans les mesures de la fonction sexuelle par rapport au groupe qui en consommait le moins.

De même, les résultats ont révélé des scores jusqu’à 14 % meilleurs en matière de santé urinaire, avec moins de cas d’incontinence, d’obstruction et d’irritation.

Les auteurs ont en outre trouvé des scores jusqu’à 13 pour cent meilleurs en matière de santé hormonale – qui évalue les symptômes tels que le manque d’énergie et la dépression – parmi le groupe le plus élevé de régimes à base de plantes par rapport au groupe le plus bas.

L’auteur principal, le Dr Stacy Loeb, a déclaré: «Nos résultats offrent de l’espoir à ceux qui cherchent des moyens d’améliorer leur qualité de vie après avoir subi une intervention chirurgicale, une radiothérapie et d’autres traitements courants pour le cancer de la prostate, qui peuvent provoquer des effets secondaires importants.»

“Ajouter davantage de fruits et de légumes à leur alimentation, tout en réduisant la viande et les produits laitiers, est une mesure simple que les patients peuvent prendre.”

On pense que l’étude, publiée dans la revue Cancer, est la première à montrer une meilleure santé urinaire chez les patients atteints d’un cancer de la prostate grâce à la nutrition.

“Ces résultats s’ajoutent à la longue liste d’avantages pour la santé et l’environnement liés à une consommation accrue de plantes et de moins de produits d’origine animale”, a ajouté le Dr Loeb.

“Ils remettent également clairement en question l’idée fausse historique selon laquelle la consommation de viande stimule la fonction sexuelle chez les hommes, alors qu’en réalité, c’est le contraire qui semble être le cas.”

Des recherches antérieures menées par la même équipe ont déjà montré qu’une alimentation à base de plantes pouvait réduire le risque de développer un cancer de la prostate.

Le Dr Loeb a ajouté : « Il a été démontré que les fibres alimentaires, les polyphénols et les antioxydants présents dans les aliments à base de plantes améliorent le métabolisme du glucose, réduisent l’inflammation et, à terme, améliorent la fonction endothéliale – par exemple, en facilitant le flux sanguin vers le pénis, qui est fondamental pour la fonction érectile.

“En revanche, des études antérieures ont montré que la consommation de viande est associée à une moins bonne fonction érectile. Les mécanismes possibles incluent donc une combinaison de bénéfices directs provenant des nutriments contenus dans les aliments d’origine végétale ainsi qu’une réduction de la consommation d’aliments d’origine animale.”

“Ces résultats soutiennent sans aucun doute les recherches futures visant à déterminer si un régime alimentaire entièrement à base de plantes, par exemple un régime végétalien, est associé à une meilleure fonction sexuelle.”

Dans le cadre de l’étude, des hommes atteints d’un cancer de la prostate ont répondu tous les quatre ans à un questionnaire sur les types d’aliments qu’ils consommaient et dans quelles proportions.

Une autre enquête, menée tous les deux ans, évaluait la fréquence de l’incontinence, les difficultés à maintenir une érection, les problèmes d’énergie et d’humeur, entre autres problèmes de santé.

Tous les patients inclus dans l’étude présentaient des formes précoces de cancer de la prostate qui ne s’étaient pas encore propagées à d’autres organes.

Les experts ont déclaré que leurs résultats corroboraient des recherches antérieures sur des hommes sans cancer de la prostate.

Une étude antérieure menée auprès d’hommes âgés de 60 à 70 ans, non atteints de cancer de la prostate, a révélé qu’une plus grande consommation d’aliments à base de plantes était associée à un risque plus faible de dysfonction érectile.

Les traitements contre le cancer de la prostate peuvent affecter la vie sexuelle en endommageant les nerfs dont les hommes ont besoin pour avoir une érection.

D’autres traitements peuvent affecter les niveaux d’hormones nécessaires pour obtenir et maintenir une érection.

Selon Cancer Research UK, les hommes souffrant de ces problèmes peuvent essayer des médicaments tels que des comprimés et des crèmes, des pompes à vide et des implants.